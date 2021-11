gf-vip-6,-lorenzo-amoruso-attacca-soleil-sorge-ma-sonia-bruganelli-…

E’ andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6 nella serata di ieri lunedì 22 novembre 2022. Non sono di certo mancati i colpi di scena e le emozioni a cominciare dalla proposta di matrimonio arrivata per Francesca Cipriani da parte del suo fidanzato. Ancora una volta protagonista della serata è stata lei, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ovvero Soleil Sorge. Quest’ultima sembra che sia stata criticata duramente dal compagno di Manila, ovvero Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo pare si sia espresso contro Soleil riservandole delle critiche per l’atteggiamento da lei tenuto nei confronti di Gianmaria Antinolfi. Ma cosa ha dichiarato Amoruso?

Gf Vip 6, Soleil Sorge al centro delle polemiche dopo

Ebbene si, il compagno della gieffina Manila si è espresso su Soleil Sorge e pare che ci sia andato giù in modo piuttosto pesante. Pare che Amoruso abbia attaccato l’ex corteggiatrice e influencer dicendo “Le parole pesano e purtroppo fanno male”. Ad un certo punto però, in difesa della Sorge è scesa la nota opinionista Sonia Bruganelli. “Soleil ha detto chiedo scusa“, ha aggiunto la moglie di Paolo Bonolis. In puntata Soleil è venuta a conoscenza del fatto che la sua uscita della scorsa settimana, quando si è scagliata contro Gianmaria non è affatto piaciuta a molti e che per questo è finita al centro di una polemica.

Alfonso Signorini punzecchia Soleil e chiede l’opinione di altri concorrenti

A quel punto sarebbe intervenuto Alfonso facendo una domanda a Katia Ricciarelli. “Perchè le donne dovrebbero dissociarsi dai discorsi di Soleil?”. Questo ancora quanto aggiunto da Alfonso, domanda alla quale la Ricciarelli sembra aver risposto in questo modo. “Ho trovato violento questo suo attacco”. Il conduttore avrebbe così chiesto a Soleil se effettivamente volesse chiedere scusa e la Sorge sembra abbia accolto la richiesta di Alfonso Signorini. “Voglio chiedere scusa se è stato interpretato in questo modo. Bisogna smetterla di vantarsi di cose materiali”. Questo quanto aggiunto dall’influencer che è stata parecchio stuzzicata e punzecchiata da Signorini.

Le critiche di Lorenzo Amoruso alla Sorge

“Nel tuo profilo Instagram sfoggi le tue belle borsette, le fai vedere senza problemi, la felicità a cui tu ti appelli dove sta?”. A queste parole l’influencer ha ammesso che effettivamente lavora nel mondo della moda e apprezza il lusso ma che ciò che ha recriminato a Gianmaria è il fatto che si vanti di un qualcosa che non ha. A quel punto Lorenzo Amoruso, avrebbe detto la sua. “Soleil hai detto delle cose cattive e ti dico perchè al GF Vip avete un mezzo incredibile, ci sono milioni di ragazzi che vi adorano e imitano quello che fate. Il messaggio che hai mandato è brutto”. Poi quest’ultimo ha aggiunto: “Devi ascoltare, riflettere e dire le cose meglio, ma non perchè non sei capace. Non ho frainteso. I tuoi atteggiamenti non sono stati di umiltà. Hai sempre messo in difficoltà tanti lì dentro”. Un intervento piuttosto duro quello di Lorenzo nei confronti della gieffina.