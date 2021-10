gf-vip-6,-miriana-trevisan-si-confronta-con-patrizia-mirigliani:-“non-sono-innamorata-di-nicola-pisu”-(video)

Nel corso della tredicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, lunedì 25 ottobre 2021, c’è stato un faccia a faccia tra Patrizia Mirigliani, il figlio Nicola Pisu e la donna che gli ha fatto battere il cuore, ovvero Miriana Trevisan.

La patron di ‘Miss Italia’ ha spiegato, una volta per tutte, l’anagramma, postato, qualche giorno fa, su Instagram, che il popolo del web ha tradotto come una frecciatina all’ex stellina di ‘Non è la Rai’:

Io non penso che tu sia fesso. Penso che tu sia una persona straordinaria. Quello che è arrivato fuori, è la tua pulizia, la tua generosità, la tua bontà d’animo, la tua gentilezza… la gente lo sta apprezzando tantissimo. Sei molto amato del pubblico. Hanno scoperto in te della caratteristiche difficili da trovare in una persona oggi. Se ho mandato quel messaggio, che era un gioco, l’ho fatto da madre ho come uno sfogo affinché non ci fosse nessuno che potesse approfittare della bontà d’animo che tu hai. E che era riconosciuto da tutti. Non era un messaggio a nessuno in particolare, che ti potrebbe fare del male .

Abbiamo sofferto per anni, siamo stati male, abbiamo risorto. Devi essere felice ogni giorno. La tua felicità deve dipendere soprattutto da te stesso. Non badare ad una frase che non significa niente. Se sei innamorato, provi dei sentimenti, riesci finalmente a trovarti. Sono venuta apposta per dirtelo. Il mio ruolo di mamma va rispettato. Come tu che hai dimostrato di essere speciale.