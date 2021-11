Gf vip 6, Sonia Bruganelli una furia contro Manila Nazzaro “Non c’è bisogno che …”

E’ andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che non siano di certo mancati i colpi di scena ma anche le polemiche. Ancora una volta al centro delle critiche Soleil Sorge, l’influencer che in queste settimane è stata proprio al centro dei riflettori per via della sua amicizia particolare con Alex Belli ma anche per via del suo carattere molto particolare e talvolta pungente.

Soleil Sorge ancora una volta immune, ma regala l’immunità a Manila

Nonostante tutto però, Soleil continua ad essere la preferita del pubblico e così anche ieri sera è stata dichiarata immune. A differenza delle altre volte però, Alfonso Signorini ha chiesto alla gieffina se volesse continuare ad essere lei immune o regalare l’immunità ad un altro coinquilino. Soleil ha voluto essere generosa ed ha offerto così la sua immunità a Manila Nazzaro la quale non ha perso tempo nel ringraziarla.

Manila ringrazia ma viene stroncata da Sonia Bruganelli “Che palle che sei”

Ad un certo punto però sarebbe intervenuta Sonia Bruganelli la quale avrebbe criticato ed espresso delle parole abbastanza forti nei confronti della gieffina. “Che palle che sei”, avrebbe tuonato la moglie di Paolo Bonolis. “Non c’è bisogno che per ogni cosa fai i monologhi e gli spiegoni”, avrebbe aggiunto poi l’opinionista che come sappiamo non ama molto i giri di parole. Dopo essere stata criticata e punzecchiata da Sonia, Manila ha voluto ancora una volta replicare. “Era da tempo che non facevo un discorso, stavo spiegando eh”, avrebbe risposto Manila piuttosto infastidita dal discorso di Sonia. Soleil tra l’altro ieri sera ha deciso di dare l’immunità proprio a Manila, dopo che Lorenzo Amoruso il suo compagno ha espresso un pensiero piuttosto duro contro la Sorge per via dello scontro acceso che c’è stato la scorsa settimana con Gianmaria Antinolfi.

La lettera per Alex, le scuse di Adriana

Come ben sappiamo ad un certo punto della puntata le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono state chiamate in causa e decretare a chi concedere l’immunità e d’accordo la scelta è ricaduta su Soleil Sorge. Uno dei momenti più emozionanti della puntata è stato sicuramente quello in cui Alex Belli ha ricevuto una sorpresa da parte del padre, una bellissima lettera che ha fatto commuovere tutti quanti. Dopo questo momento, anche Adriana ha fatto un passo indietro ed ha chiesto scusa ad Alex.