GF Vip 6, Sophie Codegoni riceve la visita a sorpresa di papà Stefano (video)

Nel corso della quindicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, 1 novembre 2021, Sophie Codegoni ha aperto il proprio cuore sul rapporto con l’amatissimo padre Stefano recuperato negli ultimi anni:

Abbiamo quest’amore incredibile che ci lega ma abbiamo anche tanto imbarazzo. Principalmente è colpa mia. L’ho fatto sentire escluso, non importante. Ero io che non lo coinvolgevo e vedevo mia mamma come punto di riferimento. Ti voglio bene gliel’ho fatto capire. E’ fondamentale per me, è l’uomo della mia vita e lo sarà per sempre.

Sophie Codegoni, dopo aver esternato i propri sentimenti nei confronti dei genitori, ha incontrato, nel giardino della casa, il papà:

Sei sempre stata, già da bambina, una persona che si mangiava gli anni, che voleva diventare grande, amava fare le cose da grandi. Da lontano vi vedevo prendere delle decisioni, ed io non ero mai d’accordo. Le tue decisioni arrivavano sempre troppo presto. Non facevo in tempo a spiegartelo perché mi trovavo con la soluzione già presa. Non mi hai mai dato problemi. Hai deciso di venire qua e non ero d’accordo. Questa esposizione mi sembrava rappresentare una minaccia, per la nostra privacy, per l’integrità, per tutto quello che sai di me. Poi ho iniziato a vederti, ad ascoltarti. Ho sentito come parli. Io sono molto contento per come articoli i tuoi pensieri ed i ragionamenti. Sono realmente orgoglioso di te ma non perché sei al Grande Fratello ma per la forza di carattere che ci vuole per venire qua, per la consapevolezza ed il coraggio di metterti in gioco con persone più adulte e famose di te senza mai sentirti fuori posto, ci vogliono le paxxe che non sapevo tu avessi. Davanti a milioni di persone ti dico che sei una meraviglia.