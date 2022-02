gf-vip-6, -stefania-orlando-sui-social-una-furia-contro-lorenzo-amoruso-il-compagno-di-manila:-“cosa-non-si-fa-per-…”

Al Grande Fratello Vip possono nascere delle coppie mentre altre invece possono andare in crisi. Nel corso degli ultimi mesi si è tanto parlato della vicenda che ha coinvolto Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ma ecco che adesso un’altra coppia potrebbe essere vicina ad una crisi. Di chi stiamo parlando? Semplice, di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Proprio Amoruso ha infatti scritto un post sui social prendendo le distanze dalla compagna. Quanto accaduto sta facendo molto discutere e nello specifico ad esprimere il suo parere sulla vicenda è stata nelle scorse ore Stefania Orlando.

Lorenzo Amoruso pubblica un post sui social e prende le distanze da Manila

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro nel corso dei mesi hanno più volte dimostrato di essere una coppia affiatata ed innamorata. Per questo nessuno si sarebbe mai aspettato quello che invece è accaduto nelle scorse ore. Il compagno dell’ex Miss Italia proprio mentre su Canale 5 andava in onda una nuova puntata del GF Vip ha condiviso un post sui social affermando di voler prendere le distanze dalla compagna. Ma per quale motivo? Lorenzo sarebbe rimasto deluso dal fatto che Manila una volta vista la clip contenente le parole pronunciate da Katia Ricciarelli nei suoi confronti non solo non si è arrabbiata ma anzi al contrario ha dimostrato di essere molto comprensiva nei confronti della coinquilina e amica.

Le parole dell’ex calciatore

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava sono soprusi… Oggi Non la riconosco più e probabilmente mi sono sbagliato… Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Queste nello specifico le parole scritte da Lorenzo Amoruso sui social e che nel corso delle ultime ore stanno facendo davvero tanto discutere.

La reazione di Stefania Orlando

Tra coloro che non hanno perso tempo e hanno scelto di commentare il post social di Lorenzo Amoruso ecco che vi troviamo proprio Stefania Orlando. L’ex gieffina ha prima condiviso il post scritto dall’ex calciatore aggiungendo sotto il suo pensiero ovvero “Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna!! Alex Belli insegna!”. La donna ha poi proseguito condividendo un video attraverso il quale ha voluto lanciare proprio una frecciatina nei confronti dell’uomo. ” Mi sono innamorata di un uomo forte risolto è deciso che non accettava soprusi. Oggi non lo riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliata. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Il post in questione riportava le stesse parole scritte da Amoruso ma con qualche modifica . L’uomo deciderà di rispondere a queste parole? Non ci rimane che attendere.