gf-vip-6,-stefania-orlando:-“una-probabile-concorrente-mi-ha-bloccata,-tra-l’altro-senza-motivo”

Stefania Orlando

Stefania Orlando svela un retroscena

Alcune ore fa Stefania Orlando ha voluto raccontare un retroscena abbastanza divertente che riguarda una probabile nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6, reality show che prenderà il via a metà settembre su Canale 5. L’ex gieffina ha confidato ai suoi follower che una sua collega l’ha bloccata su Instagram.

Non una collega chiunque, ma come l’ha definita la stessa conduttrice romana ‘una bellissima’. Parlano con un amico su chi entrerà e chi no nella casa più spiata d’Italia per il reality show condotto da Alfonso Signorini, è uscito il nome di questa vip e quando la moglie di Simone Gianlorenzi è andata sul social per cercarla, ha scoperto il blocco.

Una possibile concorrente del GF Vip 6 l’ha bloccata su Instagram

Attraverso delle Stories su Instagram, ore fa Stefania Orlando ha voluto informare i suoi follower di un particolare molto strano che le è capitato. “Oggi ero al telefono con un mio collega e si parlava del prossimo GF Vip e degli eventuali concorrenti, colleghi, colleghe. E tra questi è venuto fuori il nome di una mia collega, una bellissima donna.

Quando si parla degli altri si va su Instagram per vedere le foto, così sono andata su Instagram per cercarla e non la trovavo. Il mio collega così mi manda il link del profilo di questa probabile nuova concorrente del GFVip e scopro… Che mi ha bloccato!“, ha fatto sapere l’ex conduttrice Rai che a settembre sarà nel cast di Tale e Quale Show.

E’ una tra Miriana Trevisan e Maria Monsé? Il sospetto

Ma lo sfogo di Stefania Orlando non è finito qui, perché l’ex gieffina romana ha aggiunto: “Sono stata bloccata da una prossima eventuale concorrente del Grande Fratello Vip 6. Tra l’altro senza motivo. Stavo pensando però che questa persona non è stata invitata al mio matrimonio: potrebbe essere per questo?“.

Ovviamente i follower della donna hanno iniziato a domandarsi chi potrebbe essere questa collega che l’ha bloccata. A tale quesito al momento non c’è risposta anche se potrebbero essere Miriana Trevisan e Maria Monsé, tutte e due date per certe al GF Vip 6 ed entrambe non seguono la Orlando su Instagram. Usciranno allo scoperto?