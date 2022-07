Gf vip 7, è guerra tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Frecciatine sui social, Il post di Adriana sconvolge tutti scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Dopo le ultime notizie ufficiali riguardanti la nuova edizione del Gf Vip 7, sul web si è scatenato una vero putiferio in cui è coinvolta anche l’ex opinionista Adriana Volpe. Pochissimi giorni fa l’account ufficiale del reality e lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, hanno ufficializzato i nomi delle due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. La reazione della Volpe non è fatta attendere. Scopriamo tutti i dettagli.

Gf Vip tornerà a settembre, molto probabilmente il 12, con la settimana edizione e al timone della conduzione ci sarà ancora Alfonso Signorini. A sorpresa, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è stata riconfermata come opinionista ufficiale del reality. La notizia ha subito destato sospetti, scatenando addirittura l’ira di alcuni telespettatori. Questo perché dopo la finale del programma, la Bruganelli è stata sempre fermamente convinta di non voler ritornare a ricoprire il ruolo che l’aveva vista protagonista. Adriana, invece, ha sempre fatto capire che non le sarebbe affatto dispiaciuto tornare a fare l’opinionista.

Inoltre, durante la scorsa edizione del Gf vip 6, i telespettatori si sono sempre schierati palesemente a favore dell’una o dell’altra opinionista. Mentre Adriana Volpe ha ricevuto tantissimi elogi e si è fatta amare quasi da tutti, Sonia Bruganelli è stata molto criticata per il suo ruolo nonostante si fosse mostrata sempre schietta e talvolta molto sensibile. Molto probabilmente sarà stato anche questo il motivo che la spingeva a stare lontano dal programma. Nell’ultima settimana, però, tutto è cambiato.

Inaspettatamente e contro il volere della maggior parte dei telespettatori, Sonia Bruganelli è stata ufficializzata come nuova opinionista del Gf Vip 7. Sul web si è scatenato subito il caos e una valanga di critiche sia nei confronti della scelta del conduttore che verso la moglie di Bonolis. Anche la risposta di Adriana Volpe non si è fatta attendere. L’ex conduttrice de I fatti vostri ha postato una Instagram story riprendendo il titolo di una rivista online Gossipetv. “GF Vip ufficializza Bruganelli, tumulto Web: valanga di critiche, Volpe difesa”. Con questo gesto ha voluto sottolineare che la sua “rivale” ha avuto solo l’appoggio del conduttore e non del pubblico che è caratterizzato dalla maggior parte degli italiani.

In effetti tra le due donne non sono mai mancati gli scontri anche durante le dirette del reality. Nelle ultime puntate, però, sembrava essere tornato il sereno tra le due e che ci fosse della stima e anche del bene. Adriana sembra esser rimasta molto delusa di non ricoprire nuovamente il ruolo da opinionista che tanto le era piaciuto. Nella story Instagram ha anche aggiunto “grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre”, rivolgendosi al pubblico. Chissà se la Bruganelli passerà al contrattacco rispondendo alle frecciatine della collega. Non ci resta che attendere. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

