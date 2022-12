Gf Vip 7, l’ex di Antonella al veleno contro il padre Fiordelisi: “A cosa obbliga la figlia, è un pagliaccio”

Lunedì 26 dicembre è andata in onda un’altra puntata del Gf Vip 7 che non ha fatto sconti a nessuno. Come sempre ci sono stati tantissimi colpi di scena e tante dinamiche. In primis c’è stato un cambiamento nel parterre degli opinionisti: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno sostituto Sonia Bruganelli che è in vacanza. La presenza dei due ex gieffini come opinionisti si è fatta subito notare. Soleil, infatti, non ha mancato delle frecciatine e dei giudizi critici nei confronti di Luca Onestini, suo ex conosciuto a Uomini e Donne.

Un altro colpo di scena ha riguardato l’esito del televoto che chiedeva ‘chi vuoi salvare?’ tra Oriana, Sarah, Antonella e Antonino. Ebbene, durante la settimana il web si era schierato palesemente dalla parte di Oriana, dunque l’esito sembrava essere quasi scontato. Dopo aver fatto credere ai vipponi che si trattasse di un televoto ad eliminazione, Alfonso ha chiesto alle ultime due non salve, Oriana e Antonella, di raggiungere lo studio per scoprire l’esito.

Signorini, dopo la lettura della busta, ha finto dinanzi alle due vippone che quella salva fosse Oriana e che quella eliminata fosse, invece, Antonella. Ma, dopo che la spagnola è rientrata in casa, ha annunciato alla Fiordelisi, in lacrime per il dispiacere, che, in realtà, lei è stata la preferita del pubblico. Ciò ha destato, subito, molto scalpore.

Anche la stessa Giulia Salemi che per questa edizione del Gf Vip ha il posto fisso in studio nella zona web col suo tablet, ha affermato che il web era assolutamente dalla parte di Oriana e che l’esito fosse al quanto strano. In molti, infatti, hanno affermato che il televoto fosse truccato. A sostenere la ragazza è stato il padre, Stefano Fiordelisi che con un pronto post su instagram ha ringraziato i ‘Donnalisi’ quasi come se ormai ci fosse un esercito per difendere Antonella.

Stefano Fiordelisi, più volte, si è esposto sia sui social che in diretta per difendere sua figlia dalle varie dinamiche del reality. E, sin dall’inizio c’è stata una vera e proprio guerra social tra lui e l’ex fidanzato di Antonella. Proprio quest’ultimo, poche ore fa ha pubblicato una instagram story con tali parole: “Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti.

Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. Riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me..a, quando vivrà la vita reale non ci sarà nessun televoto che la salverà. E il tuo fallimento genitoriale le avrà già chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire di un’ Italia intera”. Dopo queste parole pesanti ed offensive, il padre di Antonella ha deciso di bloccare il ragazzo sia sul suo profilo che su quello della figlia. Il ragazzo ha prontamente risposto a questo gesto con un’ennesima storia:

“Papy Web stai facendo l’ennesima figura”. A quanto pare, quindi, Stefano non fa altro che gestire la situazione della figlia al Gf Vip anche all’esterno quasi come se fosse anche lui un concorrente del reality. In molti, infatti, hanno criticato questo atteggiamento troppo eccessivo così come le parole dell’ex fidanzato di Antonella la quale è ignara di tutto. La permanenza nella casa è ancora lunga e, sicuramente, le frecciatine tra i due non sono finite qui. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

