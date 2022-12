Gf Vip 7, Oriana e Giaele smascherano Sonia Bruganelli. “Perchè salva sempre Antonella. C’è un imbroglio”

Lunedì 19 dicembre è andata in onda una nuova puntata molto intensa del Gf Vip 7. Non sono mancati gli scontri, le lacrime, le emozioni e le opinioni sempre molto precise e puntigliose delle due opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In particolare, proprio quest’ultima ha avuto un acceso confronto con due vippone, Oriana e Giaele, in difesa di Antonella Fiordelisi. Post puntata, le due concorrenti hanno parlato a lungo sulla vicenda dando pareri su Sonia e affermando che lei stia facendo lo stesso gioco che faceva l’anno scorso con Solei Sorge.

Tutto è nato perché nelle ultime settimane Antonella Fiordelisi è stata molto emarginata dal resto delle donne. La vippona, infatti, ha spesso scontri con le sue coinquiline e si ritrova a trascorrere del tempo col suo fidanzato Edoardo Donnamaria e con alcuni concorrenti maschi. Inoltre, durante le dirette, ci sono state accese discussioni perché spesso viene definita egocentrica e come una persona che non lascia parlare le altre. In sua difesa, dunque, c’è stata Sonia Bruganelli che, senza peli sulla lingua, ha accusato le concorrenti di donne di farle terra bruciata e, più volte, ha dato la sua immunità ad Antonella.

Inoltre, Oriana accusa Antonella di essere così repressa e gelosa nei suoi confronti e di quelli di Giaele perché lei avrebbe voluto che Antonino la corteggiasse proprio come ha fatto con loro. Invece, tra Antonella e Antonino c’è solo amicizia e, dunque, il suo ripiego sarebbe stato il povero Edoardo Donnamaria. La Bruganelli ha giudicato in malo modo il pensiero di Oriana e ha anche criticato ciò che ha detto a Spinalbese. Oriana ha affermato che il karma esiste perché secondo lei Antonino è stato usato da Belen proprio come lui ha fatto con lei. Durante la diretta Sonia ha rimproverato aspramente la vippona e le ha detto di vergognarsi.

La situazione poi è peggiorata con la vicenda di Antonella e subito dopo la puntata del Gf Vip Oriana e Giaele ne hanno parlato. “Anche sta cosa che noi siamo coalizzate contro di lei (Giaele riferendosi al pensiero di Sonia). Sembra che Sonia stia rifacendo la stessa cosa dell’anno scorso con Soleil quando tutti erano contro di lei. Sonia vede che in tanti la pensano in modo negativo su Antonella, lei giustamente fa l’opinionista, non può starsene zitta e, quindi, dice che siamo contro di lei”. Ad ognuno di queste affermazioni di Giale, Oriana annuiva ed era completamente d’accordo.

In effetti, Sonia ha sempre sostenuto Soleil, protagonista indiscussa del Gf Vip 6, sia durante la permanenza nella casa che al di fuori. Nelle ultime settimane, pare che la stessa cosa stia accadendo con Antonella che, tra l’altro, spesso riceve l’immunità dell’opinionista. Sarà davvero per un senso di protezione o per una presa di posizione nei confronti delle due vippone? Non ci resta che attendere la nuova puntata per scoprire come si evolverà la vicenda. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Gf Vip 7, Oriana e Giaele smascherano Sonia Bruganelli. “Perchè salva sempre Antonella. C’è un imbroglio” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

valipomponi