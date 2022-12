Gf Vip 7, Oriana smaschera gli autori: “Mi hanno chiesto di baciare tutti, è tutto organizzato”

Durante la notte è scoppiato un vero finimondo nella casa del Gf Vip 7. Ancora una volta a rendersi protagonista è stata la bella spagnola Oriana Marzoli che sin dal suo ingresso ha mostrato il suo bel caratterino. E’ una ragazza senza peli sulla lingua, determinata e molto combattiva tanto che si trova spesso al centro di dinamiche. Prima è stata al centro di tante clip e blocchi in prima serata per la liaison con Antonino Spinalbese, poi per le accese discussioni con Antonella Fiordelisi e Daniele Del Moro.

Poche ore fa, invece, c’è stato un vero e proprio sfogo da parte di Oriana a causa degli autori e di Luca Onestini. Complice il Gf Vip, anche quest’anno c’è stato il bacio sotto al vischio. Ricordiamo che proprio nelle ultime due edizioni è stato magico tanto da far fidanzare alcuni concorrenti come la famoso coppia Giulia Salemi – Pierpaolo Pretelli. Ebbene, durante la notte ad andare sotto il vischio sono stati Oriana e Luca che hanno mostrato una certa complicità. In realtà, pare proprio che, dopo Antonino, la bella spagnola si sia infatuata di Onestini ma quest’ultimo ha voluto mettere le cose in chiaro.

Luca, infatti, ha tenuto a ribadire che tra loro c’è solo un forte legame di amicizia e nient’altro. La Marzoli, però, non ha digerito le parole del coinquilino e ha iniziato a sbottare per tutta la casa, sfogandosi anche in spagnolo. Solo grazie all’amica Giaele è riuscita a calmarsi e a confidarsi. Oltre ad averle detto che ha un debole per Onestini, Oriana ha anche dichiarato esplicitamente che sono stati gli autori del Gf Vip a spingerla a baciare il ragazzo sotto al vischio e a provarci con lui.

Ma non solo, Oriana ha anche confidato a Giaele che non è la prima volta che fanno una cosa simile con lei in quanto è già accaduto precedentemente con Antonino. Insomma, gli autori la spingerebbero continuamente tre braccia di varia uomini della casa. Per quanto possa sembrare strano, in realtà non è l’unica vippona a lamentarsi delle manipolazioni del Gf Vip. E’ successo spesso, in varie edizioni, che i concorrenti confidassero cose simili o proprio in casa o una volta fuoriusciti. Dunque, cosa accadrà alla vippona? Ci saranno delle ripercussioni? Non ci resta che attendere le prossime puntate. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Gf Vip 7, Oriana smaschera gli autori: “Mi hanno chiesto di baciare tutti, è tutto organizzato” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Vittorio Ferla