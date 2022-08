Gf Vip 7, Signorini è “impazzito”: Nella casa una nuova categoria di inquilini. “Sono molto particolari”. Ecco la novità

Il Gf Vip sta per tornare, esattamente il 19 settembre. Sono anni ormai che il format Vip condotto da Alfonso Signorini è il preferito dal pubblico e dalla rete Mediaset e gli ascolti lo confermano. Manca pochissimo alla nuova edizione, la settima, ed è già andata in onda lo spot pubblicitario. Dal promo è emersa una nuova categoria di concorrenti che entra a far parte del cast. Si preannunciano, quindi, novità importanti per il programma. Tre sono le persone già certe: Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste e Giovammi Ciacci come primo concorrente. Ecco tutti i dettagli.

Il 19 settembre, la casa più spiata d’Italia riaprirà le porte. Il Gf Vip è, senza dubbio, il reality per eccellenza, probabilmente il più seguito d’Italia. Nonostante le varie polemiche che ogni anno lo accompagnano, si è sempre confermato un leader degli ascolti. Nella casa vengono messi in gioco i sentimenti e le fragilità dei concorrenti, oltre al loro talento da intrattenitori. Ed è proprio questo il segreto del suo successo. Nonostante tale successo però, introdurre novità nel programma è sempre necessario per tenere la soglia dell’attenzione e della curiosità molto alte. Alfonso Signorini quest’anno ha pensato a qualcosa di frizzante per impreziosire l’edizione.

Già mesi fa si vociferava di alcune novità in pentola ma poi con l’arrivo dell’estate l’attenzione si era spostata altrove. Adesso, il promo del Gf Vip 7, andato in onda ultimamente, ha confermato le voci. Pare che Alfonso voglia introdurre nel programma una nuova categoria: quella dei sosia di alcuni personaggi famosi. Come ogni fine agosto infatti, inizia ad essere mandato in onda lo spot promozionale che preannuncia il ritorno del programma. In quest’ultimo, vediamo Signorini che intervista personaggi dello spettacolo di grande calibro come Lady Gaga o Cristiano Ronaldo, sottoponendoli ad un provino per entrare in casa.

Naturalmente si tratta di una gag ironica. Ciò non toglie però che possa trattarsi anche di un indizio fondamentale per poter captare le novità in arrivo. Già mesi fa si parlava di un possibile ingresso di sosia all’interno della casa del Gf Vip ed è chiaro che uno spot del genere non fa che confermare le voci e le ipotesi. Naturalmente, il cast non sarà formato solo da questa nuova categoria. Ritroveremo i nostri amati Vip anche quest’anno. Inoltre, già si conoscono i nomi ufficiali delle opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Un’accoppiata sicuramente inaspettate ma che darà filo da torcere ai concorrenti.

Ma come mai Alfonso è ricorso alla categoria dei sosia? Molto probabilmente perché non riesce a raggiungere il numero di concorrenti necessari al programma. Sicuramente il motivo risiede della durata eccessiva del Gf Vip di quest’anno che è di ben 10 mesi. Di conseguenza, sono necessari almeno 40 concorrenti e non tutti i Vip erano disposti a rimanere lontano dalle proprie famiglie e dai loro impegni per una durata di tempo così ampia. Oltre ai sosia che dovrebbero essere almeno 5, Alfonso ha richiamato anche almeno una decina di ex concorrenti disposti a rimettersi in gioco. Tra i sosia potremmo vedere quelli di Lady Gaga, Johnny Depp, Cristiano Ronaldo, Renato Zero e Gianluca Vacchi. Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

