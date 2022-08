Gf Vip 7, Sonia Bruganelli distrugge Adriana Volpe: “Vi svelo perché Signorini l’ha fatta fuori e ha scelto Orietta”

Manca un mese e la casa del Gf Vip riaprirà le porte a una nuova avventura, nuovi concorrenti e nuove emozioni. La settima edizione partirà a metà settembre e al timone della conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che, ormai, è diventato un vero esperto del reality più amato dagli italiani. Come annunciato e confermato poche settimane fa, al suo fianco ci saranno due opinioniste esplosive, seppur diverse tra loro tanto da esser definite, insieme, ‘la strana coppia’.

Stiamo parlando della new entry Orietta Berti e del ritorno di Sonia Bruganelli. Quest’ultima, dopo che diversi mesi fa dichiarò di non voler più prendere parte al Gf Vip, ha, invece, effettuato un cambio di rotta e ceduto alla corte spietata di Signorini per ricoprire, ancora una volta, il ruolo di opinionista. Nella scorsa edizione del reality ricordiamo che al suo fianco c’era la sua ‘nemica’ Adriana Volpe. Le due erano esattamente l’opposto, continuamente in scontro tra loro. Addirittura i telespettatori, molto spesso, si sono sempre schierati palesemente a favore dell’una o dell’altra opinionista.

Mentre Adriana Volpe ha ricevuto tantissimi elogi e si è fatta amare quasi da tutti, Sonia Bruganelli è stata molto criticata per il suo ruolo nonostante si fosse mostrata sempre schietta e talvolta molto sensibile. Ebbene, molto probabilmente anche il giudizio del pubblico ha alimentato le polemiche tra loro tanto che, anche dopo la fine della sesta edizione del Gf vip, sono continuati gli scontri tra loro via social, in particolare tramite le instagram stories.

L’ultimo riguarda proprio poche ore fa ed è stato innescato da una domanda fatta a Sonia da parte di un utente instagram. Precisamente, le è stato chiesto: “Sarà più bacchettona Orietta Berti di Adriana?” La Bruganelli, senza esitazione, ha risposto con estrema sincerità come suo solito fare. “Non credo. Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco”. Si è trattato, dunque, di una palese frecciatina nei confronti della sua ex collega che ha sempre definito essere molto più concentrata a ciò che pensava il pubblico da casa che sul suo ruolo da opinionista.

Un ruolo che, senza dubbio, deve essere svolto con schiettezza, imparzialità e sincerità. E, stando al pensiero di Sonia, la Berti potrebbe ricoprire al meglio grazie anche alla sua veterana esperienza. Finirà mai lo scontro le due ex colleghe? Non è escluso che, anche con l’inizio della nuova edizione del Gf Vip, la Volpe, da spettatrice, potrebbe dare degli aspri giudizi sull’operato della Bruganelli. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

