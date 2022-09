Gf Vip 7, un vippone già in lacrime dopo la diretta. “Disperato nella notte”. Chi lascia subito la casa

E’ iniziata da meno di 24 ore la nuova edizione del Gf Vip e uno dei concorrenti ha già nostalgia di casa e della fidanzata. Poco dopo la diretta ha provato a distrarsi cucinando ma, prima di dormire, la tristezza e le lacrime hanno preso il sopravvento. I suoi coinquilini hanno pensato che già volesse abbandonare il programma ma la produzione ha chiamato il vippone in confessionale. Ecco cosa è accaduto.

Lunedì 19 settembre, Alfonso Signorini ha dato il via alla settima edizione del Gf Vip e la quarta consecutiva condotta da lui. Abbiamo assistito a tantissime novità: uno studio del tutto nuovo, la social aerea condotta da Giulia Salemi, una coppia inedita di opinioniste formata da Sona Bruganelli e Orietta Berti. Inoltre, sono stati ospiti in studio anche i conduttori del Gf Vip Party, Pierpaolo Pretelli e Solei Sorge, entrambi ex concorrenti. Il cast non è al completo poiché nella puntata di giovedì 22 settembre entreranno altri concorrenti.

Tra i concorrenti che hanno già varcato la porta rossa c’è stato un volto noto di Uomini e donne, Luca Salatino. Ebbene, proprio quest’ultimo ha già mostrato segni di cedimento a causa della nostalgia. Luca, dopo un lungo percorso da tronista al programma di Maria De Filippi, nel maggio 2022 ha scelto con immensa commozione e gioia la corteggiatrice Soraia Cerruti chiedendole di diventare la sua fidanzata. La loro storia tutt’ora procede a gonfie vele, motivo per cui poco dopo la diretta il ragazzo ha iniziato a sentirne già la mancanza.

Dopo la diretta del GF Vip, Luca ha cucinato per tutti in quanto è un ottimo chef. Prima di andare a letto, però, ha iniziato a sentire già fortemente la mancanza della sua fidanzata scoppiando in lacrime. Ha spiegato ai suoi compagni che se è già malinconico è un buon segno perché vuol dire che è realmente innamorato. I suoi coinquilini si sono preoccupati e hanno cercato di confortarlo. Dopo molto tempo dallo sfogo, Salatino è stato chiamato in confessionale dalla produzione e lì c’è stato per un po’.

Ovviamente la produzione ha voluto capire bene la situazione e Luca ha ribadito la sua nostalgia, nonostante sia una cosa normale. Anche il suo risveglio è stato piuttosto triste ma si è confidato con i suoi compagni che l’hanno tirato su di morale. Luca, infatti, ha poi preparato la colazione ed ora sembra essere molto più tranquillo. Dal suo canto, Soraia ha pubblicato delle instagram stories di supporto per il suo fidanzato. Sicuramente tra qualche giorno il Gf Vip darà la possibilità ai due piccioncini di rivedersi. Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Gf Vip 7, un vippone già in lacrime dopo la diretta. “Disperato nella notte”. Chi lascia subito la casa scritto su Più Donna da Imma Bartolo.