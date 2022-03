Gf Vip, Adriana Volpe al veleno contro Barù “Non fare il …”

Nella serata di ieri lunedì 7 marzo 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip. Come sempre è stata una puntata davvero ricca di colpi di scena, soprattutto per via della doppia eliminazione. Ieri sera ad abbandonare la casa più spiata d’Italia sono state due donne che inevitabilmente sono state protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5. Stiamo parlando di Miriana Trevisan e di Soleil Sorge. Ad ogni modo, durante la puntata c’è stato anche modo di parlare di Barù e Jessica Selassié. I due da diverse settimane sono molto vicini anche se effettivamente non sembra sia accaduto nulla di fatto più per volere di Barù che di Jessica.Qualcuno aveva anche pensato che i due potessero fare coppia, ma in realtà al momento non sembra esserci nulla tra i due.

Grande fratello vip 6, Barù e Jessica Selassiè sempre più vicini

Nel corso della puntata del programma andato in onda ieri sera lunedì 7 marzo 2022 sembra proprio che Alfonso Signorini abbia voluto trattare l’argomento e lanciare una serie di clip che hanno riassunto Il legame che si è venuto a creare tra Barù e Jessica. Il nipote di Costantino della Gherardesca pare che in diverse occasioni in questi mesi abbia fatto capire di non essere molto felice nel parlare della sua vita privata. Anche all’interno della casa sembra abbia fatto di tutto per evitare ciò.

Sonia Bruganelli prende le difese del gieffino, Adriana Volpe lo stronca

A quel punto pare sia intervenuta Sonia Bruganelli ovvero la nota opinionista del reality, che sembra aver difeso Baru.“Io credo che sia strano che un comportamento normale passi per strano. Lui giustamente preserva la sua sfera privata, non è normale il contrario”. Queste le parole dell’opinionista. A lanciarsi invece contro il gieffino, sembra essere stata l’altra opinionista ovvero Adriana Volpe.

Botta e risposta tra Barù e Adriana

“A me ha fatto strano la sua alleanza con Soleil, Giucas e Davide. E Jessica? Ti ha dato l’anima, come puoi non voler arrivare in finale con lei?”. Questo quanto dichiarato dalla Volpe.“Certo, ho sempre detto Giucas, Davide, e Soleil. Jessica è arrivata dopo”, questo quanto replicato da Barù. L’opinionista però avrebbe ribattuto dicendo “E allora non fare il fenomeno, su, non fare il fenomeno”. Il noto enologo però non sarebbe rimasto a guardare, ed avrebbe risposto “Tu hai amici veri? Sai cosa abbiamo passato io, Davide, Giucas e Soleil?”. A quel punto Alfonso Signorini sarebbe intervenuto per cercare di spostare l’attenzione da questo argomento.