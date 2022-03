gf-vip,-alex-belli-al-veleno-contro-davide:-“ti-ricordo-che…”

Alex Belli è stato il protagonista assoluto della sesta edizione del GF Vip. L’attore all’inizio di tale esperienza ha instaurato un bel rapporto di amicizia con Davide Silvestri. Con il trascorrere delle settimane però qualcosa sembra essere cambiata, ma come mai? Proprio Alex Belli nelle ultime ore ha replicato alle parole espresse da Davide nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi.

Grande amicizia nella casa del GF Vip tra Alex Belli e Davide Silvestri

La sesta edizione del GF Vip è stata la più lunga e in alcune occasioni anche la più discussa. Non vi è stata puntata durante la quale non si è parlato di Alex Belli considerato proprio per tale motivo il protagonista assoluto di questa sesta edizione del reality. Il noto attore di Centovetrine nel corso delle prime settimane trascorse all’interno della casa del GF ha instaurato un bellissimo rapporto con il collega Davide Silvestri. I due infatti in diverse occasioni sono apparsi davvero inseparabili ma con il trascorrere delle settimane qualcosa sembra essere cambiata. Nello specifico proprio Davide in diverse occasioni ha mostrato di non tollerare più l’argomento Alex Belli-Soleil-Delia. E proprio di recente si è espresso nel corso di un’intervista rilasciata a Chi.

Il pensiero di Davide Silvestri sulla questione Alex, Soleil e Delia

Davide Silvestri nel corso delle ultime settimane all’interno della casa del GF Vip ha dimostrato in diverse occasioni poca tolleranza nei confronti dell’argomento relativo alla particolare amicizia nata tra Alex e Soleil. E proprio nel corso dell’intervista sopracitata ha rivelato quando il tutto ad un certo punto sia diventato davvero intollerabile affermando inoltre di essersi ad un certo punto “stufato davvero” e di aver addirittura provato sollievo quando Alex è uscito dalla casa del GF. Nonostante ciò però Davide ha voluto precisare di essere anche dispiaciuto per tutto questo, e per l’allontanamento avvenuto tra i due anche a causa della questione relativa alla famosa ‘chimica artistica’ precisando inoltre che proprio nel corso delle prime settimane ha trascorso dei bellissimi momenti in compagnia di Alex.

La replica di Alex Belli alle parole di Davide

Alex Belli non è rimasto in silenzio di fronte alle parole di Davide, anzi al contrario ha subito replicato. Nello specifico il celebre e discusso attore ha condiviso, tramite una storia su Instagram, le parole espresse da Davide e a queste ha aggiunto il suo pensiero. Dopo aver affermato che molti non riescono a fare a meno di ‘sparlare’ di lui ha poi rivolto le sue parole direttamente al secondo classificato della sesta edizione del GF Vip. “Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate. Non certo per la tua iguana!”, queste le sue parole.