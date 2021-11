gf-vip,-alex-belli-diretto-su-soleil-“se-fossi-single-…”

All’interno della casa del Grande Fratello sembra che sia nata una amicizia un po’ troppo particolare tra il noto attore Alex Belli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil sorge. I due in queste ultime settimane sono diventati sempre più complici e la loro sintonia sembra essere piuttosto evidente. Soleil e Alex non fanno altro che scambiarsi abbracci, carezze e persino dei baci anche se nati in un contesto gioviale. Ma cosa c’è realmente tra di loro?

Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil sempre più vicini

Mentre entrambi parlano di amicizia molto particolare, fuori dalla casa in molti sostengono che tra i due ci sia una bellissima sintonia e che sicuramente qualora Alex non fosse sposato, avremmo visto dell’altro. Del resto, questo è anche quanto da lui ammesso. I comportamenti di Alex Belli hanno in qualche modo anche infastidito alla moglie Delia Duran, la quale proprio lunedì nel giorno della puntata, ha pubblicato un post che è stato poi letto in diretta TV. Delia si è detta piuttosto infastidita ed anche delusa dal comportamento del marito che a suo modo di vedere, purtroppo in questi ultimi giorni pare abbia davvero esagerato.

Delia Duran, la moglie di Alex reagisce e scrive un lungo post su Instagram

In un primo momento Alex è sembrato piuttosto dispiaciuto nel leggere e ascoltare le parole della moglie, poi però avrebbe fatto delle dichiarazioni che in qualche modo hanno ulteriormente lasciato senza parole. Alfonso Signorini avrebbe chiesto ad Alex ed a Soleil cosa effettivamente ci fosse tra di loro ed entrambi hanno parlato di una bellissima amicizia ma hanno ammesso però che tra loro c’è tanta chimica. “Se fossi single, forse potrebbe nascere qualcosa“. Questo nello specifico quanto dichiarato dal noto attore il quale ha cambiato completamente espressione nel momento in cui ha letto il messaggio della moglie.

Le parole di Delia e la risposta dell’attore

“Quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del gioco. Sei responsabile delle tue azioni è proprio per questo amore mio ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che come me credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile“. Questo in parte quello che è stato scritto da Delia nel suo post che ha pubblicato su Instagram. Alex Belli sicuramente ha voluto rispondere alla moglie, cercando di rassicurarla in qualche modo. “La percezione dell’esterno è sempre abbastanza diversa da quella che è all’interno. Quindi, amore mio, ti dico di stare tranquilla. La nostra vita è fatta per stare insieme, quella con Soleil è solo una bella amicizia“. Queste le parole di Alex.