GF Vip, Alfonso Signorini mai visto così: “Non ne posso più …”

E’ trascorsa poco più di una settimana da quando su Canale 5 è stata trasmessa la puntata finale del GF Vip che ha visto trionfare una delle tre sorelle Selassié ovvero la simpaticissima Jessica. Ed ecco che a distanza di pochi giorni il conduttore Alfonso Signorini si è espresso rilasciando una particolare intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Intervista nel corso della quale non ha perso l’occasione per rivelare quanto si sente stanco. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Alfonso Signorini in vacanza dopo sei mesi di GF Vip 6

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata la più lunga della storia del noto reality. Ed infatti è durata per ben sei mesi con la messa in onda di due puntate, in diretta, a settimana. Un grande impegno per il conduttore Alfonso Signorini che a distanza di alcuni giorni dalla finale ha deciso di intervenire rilasciando una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Intervista nel corso della quale non ha perso l’occasione per rivelare quanto si senta stanco e quanto questa edizione del GF Vip sia stata lunga e in alcuni momenti anche pesante. “Sono a pezzi, sto accusando tutta la stanchezza di questi sei mesi che durante la maratona, per via dell’adrenalina, non ho avvertito”, queste esattamente le sue parole.

Le parole del conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni

Alfonso Signorini ha poi proseguito la sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rivelando quello che gli è successo sia durante i sei mesi di programma sia il giorno successivo alla messa in onda della finale. Il conduttore ha nello specifico dichiarato “Ho dormito fino alle 10.30 e non mi succedeva da trent’anni! È stata tosta e anche se sono un montanaro, abituato alla fatica: due dirette alla settimana sono difficili da reggere”. Il conduttore sembrerebbe aver poi proseguito affermando di avere intenzione di far perdere per un po’ le sue tracce. “Ora sparisco dai radar perchè non ne posso più”, queste le sue parole.

Signorini presto a lavoro per la nuova edizione del GF Vip

Sarà ancora una volta Alfonso Signorini il conduttore della prossima edizione del Grande Fratello Vip? Se è questa la domanda che vi state ponendo ecco che la risposta è si. E proprio a tal proposito il conduttore, nel corso dell’intervista sopracitata, ha poi continuato rivelando “Mi fermo un mese e poi ricomincio a lavorare per la prossima edizione”.