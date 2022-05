GF Vip, Alfonso Signorini ruba il personaggio più amato di Maria De Filippi. Chi entrerà nella casa, Fan sotto choc

Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast del GF Vip e tra i personaggi contattati c’è anche un ex tronista di Maria De Filippi. Non è la prima volta che il presentatore pesca dalle file della regina di Mediaset. Quest’anno nella casa più spiata d’Italia c’erano ben due bionde che hanno cominciato il loro percorso nel mondo del piccolo schermo: Soleil Sorge, corteggiatrice e poi scelta di Luca Onestini, più navigata e con diverse esperienze nei reality show; Sophie Codegoni, ex tronista, la sua scelta è durata meno di un mese, giovanissima e alle prime armi.

In effetti, Uomini e Donne rappresenta un vero trampolino di lancio per tutte quelle persone che vorrebbero entrare nel mondo del piccolo schermo ma non hanno i contatti giusti. Perché oggi, con tutta l’affluenza di persone che c’è, bisogna avere la spinta necessaria per essere raccomandati in televisione. Maria De Filippi è rimasta tra le uniche a lavorare ancora con personaggi sconosciuti e a ricercare la genuinità nei suoi protagonisti. Per questo, molti partecipano al dating show solo per avere l’opportunità di entrare a far parte del mondo dei reality come il GF Vip.

Con un po’ di bravura e di ingegno, dai reality si può anche essere promossi al mondo degli opinionisti, o ancora a ruoli di maggiore spicco. Come Soleil Sorge, che è stata ospite a Le Iene ed è diventata giudice di La pupa e il secchione show, condotto da Barbara D’Urso. Così Alfonso Signorini, nella scelta dei Vipponi che ci terranno compagnia durante l’anno con le loro dinamiche, non manca mai di lanciare uno sguardo al mondo di Uomini e Donne. E anche nella prossima edizione del GF Vip non mancherà il tronista di Maria De Filippi, con il quale si stanno già facendo accordi.

Stiamo parlando di Claudio Sona, il primo tronista gay della storia del dating show. Maria De Filippi, pur presentando un programma dall’impronta trash, cerca sempre di essere al passo con i tempi e di asseconda quel che il pubblico vuole. E per un periodo di apertura mentale come questo era impensabile non dare vita a un trono omosessuale. Lui potrebbe anche diventare un nuovo protagonista del GF Vip. Il contratto ancora non è stato firmato, ma le trattative sembrano essere in corso e sicuramente l’uomo non si lascerà sfuggire un’occasione come questa.

Claudio Sona è il gestore di un bar, ma la popolarità per lui è arrivata con Uomini e Donne. In poco tempo dall’inizio del suo trono raggiunge infatti circa 630mila followers su Instagram diventando un influencer. Il motivo che lo spinge a partecipare è l’idea di trovare una brava persona con il quale condividere progetti di vita. Claudio ha un carattere estroverso e impulsivo, e quando nel programma della De Filippi incontra Mario Serpa, inizierà una storia d’amore intensa e tormentata, finita dopo un anno e mezzo. Vedremo che soddisfazioni ci regalerà se entrerà nel GF Vip.

