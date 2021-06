gf-vip,-ariadna-romero-nel-cast?-lei-risponde-e-poi-smentisce-i-gossip

Arriva Ariadna Romero al Grande Fratello Vip? A settembre 2021 Alfonso Signorini porterà sul piccolo schermo la sesta edizione del reality e già il pubblico si sta facendo qualche idea sul cast. Questa volta la modella cubana è pronta a entrare nella Casa più spiata d’Italia come concorrente? A rispondere a questa domanda ci pensa proprio lei, attraverso le Stories di Instagram. Un utente le chiede, appunto, se prenderà parte a questa nuova edizione del programma di Canale 5. L’ex di Pierpaolo Pretelli smentisce la sua partecipazione al reality. Ariadna ci tiene, innanzitutto, a far notare che moltissime volte “la gente parla per dar fiato alla bocca”. Dopo di che, entra nel dettaglio.

“Non mi sono presentata nemmeno al casting, non ci sono al GF Vip quest’anno”

Queste le parole con cui Ariadna Romero rivela ai fan che non sarà presente nel cast. La modella specifica che quest’anno non andrà a viversi un’esperienza nella Casa di Cinecittà, come ha fatto il padre di suo figlio. Facendo questa precisazione, l’ex di Pretelli non esclude che in futuro anche lei possa varcare la famosa porta rossa per diventare una concorrente.

Lo scorso anno, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vederla al centro della scena quando ha dato il suo sostegno a Pierpaolo, insieme al piccolo Leonardo. E in molti speravano di vederla diventare una gieffina nella prossima edizione. Lei stessa, però, anticipa che non sarà così.

Nel frattempo, rispondendo alle curiosità dei suoi fan, Ariadna smentisce anche gli ultimi gossip sul suo conto. Qualche tempo fa, le notizie la vedevano a fianco dell’attore Emanuel Caserio. Non solo, il settimanale Chi faceva notare che la Romero potrebbe aver voltato pagina con Ugo Brachetti Peretti.

La modella, infatti, era stata beccata in sua compagnia. In queste ultime ore, Ariadna risponde che le dispiace deludere, ma attualmente è single. Dunque, la modella non ha ritrovato l’amore e con questa risposta smentisce indubbiamente gli ultimi gossip.

Nel frattempo, per quanto riguarda il cast della prossima edizione del GF Vip è uscito fuori il nome di Katia Ricciarelli. Secondo quanto svelava la rivista Oggi una settimana fa, l’ex moglie di Pippo Baudo potrebbe entrare come concorrente nella Casa di Cinecittà.

Non resta ora che attendere per scoprire quali saranno i volti Vip che comporranno il cast della nuova edizione del reality di Canale 5.