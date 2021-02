GF Vip, Bomba su Tommaso Zorzi: “Non è gay, finge. Beccato così con le donne. Scene censurate” Fan increduli, scoppia il putiferio

Il Grande Fratello Vip non smette mai di regalarci colpi di scena, anche oggi che manca pochissimo alla finale. A finire sotto i riflettori, stavolta, l’orientamento sessuale di Tommaso Zorzi, messo in dubbio da Samantha De Grenet. La maggior parte dei concorrenti sono nella casa più spiata d’Italia da ben 5 mesi e non sanno più di che parlare per fare odience. Il giovane rampollo ha saputo, nel tempo, conquistare il pubblico italiano e anche i suoi coinquilini. Da molti è ritenuto già il vincitore di questa edizione del reality e sicuramente proseguirà con una carriera televisiva.

Carattere, doti da leader e un pizzico di cattiveria non gli mancano, inoltre ha già espresso il suo desiderio di lavorare al fianco della regina di Mediaset, Maria De Filippi, che sembra volerlo accogliere a braccia aperte. Oltre queste doti, a fargli ottenere la simpatia dei telespettatori e non solo è stata anche la sua storia di omosessuale che, come tutti, ha dovuto combattere contro una società ancora ferma agli anni 1000. Al Grande Fratello Vip il ragazzo ha voluto rimarcare più di una volta il suo orientamento sessuale, decidendo di non vergognarsene ma anzi di farne un punto di forza.

“Io sono Tommaso Zorzi, a prescindere da con chi vado a letto” ci ha tenuto a specificare il concorrente del Grande Fratello Vip più di una volta, a far capire che dovremmo essere tutti considerati come persone, non come gay etero o altro. Le discriminazioni non mancano e nell’epoca del politicamente corretto fare degli scivoloni in televisione risulta sempre più facile. Ed è quello che è capitato a Samantha De Grenet: la donna sta facendo un bel percorso all’interno della casa, dimostrandosi sempre disponibile e amichevole con gli altri, una confidente e una “mammina”.

Nonostante questo, anche lei ha più volte utilizzato parole che non sono state ben viste dai telespettatori. Proprio nell’ultima puntata andata in onda venerdì 19 febbraio, è stata sgridata da Alfonso Signorini per una frase diretta ad Andrea Zelletta: “Ma ricordi tutto, sembri un autistico”. Dopo la puntata, è stato invece il turno di Tommaso Zorzi di essere commentato dall’ex soubrette: “Ho scoperto che Tommy non è gay gay gay gay” ha affermato parlando con gli altri concorrenti. Subito è intervenuta Stefania Orlando in difesa del suo amico e complice all’interno del reality.

“Ma non si danno più le etichette, amore, non ci sono più etichette”. Samantha De Grenet non è molto d’accordo e lo ha rimarcato: “Io sono etero etero, non vi sbagliate proprio. A me piace definirmi” Ha detto la donna, per poi continuare a fare illazioni sulla sessualità di Zorzi: “Tommaso le tette le guarda proprio, con quegli occhini ci guarda, ci scruta nelle scollature”. A quel punto è intervenuto il giovane rampollo a ironizzare: “Ma certo che guardo le scollature, guarda che donne che ho davanti”. La scena è stata quindi tagliata e bloccata dal Gf vip. I fans del Grande Fratello Vip non hanno apprezzato le parole di Samantha, trovandole omofobe. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

