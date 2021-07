gf-vip,-brutto-incidente:-“e’-successo-un-fatto-molto-grave,-siamo-sotto-choc”,-tutti-in-apprensione

Gf Vip, brutto incidente per l’ex concorrente: “E’ successo un fatto molto grave, siamo sotto choc”, tutti in apprensione.

Attimi di panico per una delle concorrenti più amate del GF Vip 5. Il racconto dell’ex gieffina è arrivato ieri, attraverso Instagram e ha preoccupato i fan. È successo tutto durante una vacanza in Sicilia, dove si trova in compagnia del suo fidanzato.

Scopriamo nel dettaglio cosa è successo ripercorrendo il racconto dell’amatissima concorrente del reality show condotta da Alfonso Signorini. Ecco le sue parole, condivise attraverso le sue stories di Instagram.

Gf Vip, brutto incidente: paura per Guenda Goria e il fidanzato Mirko, cosa è successo

Incidente sfiorato per Guenda Goria e il suo fidanzato Mirko Gancitano. Durante la vacanza che stanno trascorrendo in Sicilia, la loro barca ha rischiato di essere colpita da un’altra imbarcazione, che li ha appena sfiorati. A raccontare l’accaduto è stata proprio la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, attraverso il suo canale Instagram.

“È successo un fatto molto grave che voglio condividere con voi, per dirvi di non fare mai una cosa del genere. Praticamente una barca ci è appena passata a velocità elevatissima vicinissima alla nostra imbarcazione, creando delle onde pazzesche. Noi fortunatamente non siamo caduti e non ci siamo fatti male. Ma il cane di Mirko è caduto in acqua, si è molto spaventato e siamo tutti sotto shock.” Queste le parole di Guenda Goria, visibilmente sconvolta per l’accaduto.

“Queste cose non si fanno, qualora voi voleste fare una vacanza in barca e mettervi alla guida d un’imbarcazione ricordatevi sempre che il mare è pericoloso, bisogna guidare lucidi perché in un attimo ci si può fare male”, aggiunge la Goria, invitando tutti alla massima attenzione in acqua.

Grande spavento per la coppia, nata da poco ma già super amata dai fan. A Guenda, Mirko e tutti quelli che erano con loro tutta la nostra vicinanza per questo spiacevole episodio