Gf vip, Bufera al compleanno di Lulù Selassiè. Litigio pazzesco tra due gieffini. Cos’è successo

Dopo la finale del Gf vip 6 non tutti i concorrenti hanno continuato ad avere rapporti al di fuori della casa più spiata d’Italia. È il caso di Lulù Selassiè che non solo è stata lasciata da Manuel ma si è anche allontanata da Sophie Codegoni. Alla luce di ciò, il 9 giugno, giorno del compleanno della principessa etiope, sono stati davvero pochissimi gli ex gieffini ad essere invitati. E, non è tutto! Sono volate parole pesanti tra alcuni di loro.

Lulù ha vissuto il suo 24esimo compleanno in maniera totalmente diversa rispetto a ciò che si aspettava e sperava. In primis non c’è stata alcuna traccia di Manuel Bortuzzo con cui ha iniziato una storia d’amore al gf vip. I due, dopo l’annuncio da parte del nuotatore sulla fine della loro storia, non si sono più visti né sentiti. In alcune interviste, però, la principessa ha più volte ribadito di essere ancora molto innamorata del ragazzo e di avere dei momenti di forte tristezza e malinconia proprio a causa della sua mancanza. Un momento simile l’ha vissuto anche nel giorno della sua festa perché avrebbe voluto, più di tutto, la presenza di Manuel.

Un’altra assenza importante è stata quella di Sophie Codegoni. Quest’ultima era considerata come una quarta sorella dalle Selassiè. Ma, pare proprio che tra loro ci sia del gelo in questo periodo tanto che non si vedono più insieme da molto tempo. Dunque, a presenziare al compleanno sono state davvero pochissime persone. Tra i concorrenti del gf vip ci sono stati Giucas Casella e Giacomo Urtis. Ebbene, proprio tra quest’ultimo e un’altra ex gieffina sono volate parole pesanti tramite dei commenti su Instagram.

Dopo aver visto varie Instagram stories che ritraevano i partecipanti al compleanno della Selassiè, Selvaggia Roma, ex concorrente del Gf vip 5, ha deciso di intervenire con un commento molto tagliente giudicando Lulù. “Mammamia un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici , una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”.Dopo pochi secondi, Giacomo Urtis non ha esitato a risponderle e a difendere la festeggiata.

Ricordiamo anche che i due hanno partecipato insieme, l’anno scorso, alla quinta edizione del gf vip e, a quanto pare, c’è stata sempre un po’ di maretta tra loro. Il chirurgo ha tenuto a specificare, prontamente, che conosce da tantissimi anni le sorelle Selassiè e che, quindi, il suo invito era più che normale. In molti si sono scagliati contro Selvaggia prendendo le difese di Lulù, la quale non ha deciso di intervenire nella discussione via social. Bensì ha preferito pubblicare una serie di foto e stories della sua festa che, se pur con alcune mancanze, è stata comunque piena di amore grazie alla sua famiglia e agli amici più cari.

Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Gf vip, Bufera al compleanno di Lulù Selassiè. Litigio pazzesco tra due gieffini. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.