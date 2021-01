GF Vip, Carlotta Dell’Isola la verità dell’extension : la malattia della gieffina

Una delle protagoniste più discusse della casa del Grande Fratello Vip in questa edizione è anche lei, Carlotta Dell’Isola la giovane ragazza balzata nella cronaca rosa dopo il percorso fatto nel reality show di Temptation Island insieme al fidanzato Nello Sorrentino. In queste ore è stata svelata la reale motivazione per la quale la gieffina non può fare a meno delle extension ai capelli.

Nel corso dell’estate 2020 ha riscosso un grandissimo successo il reality show di Temptation Island tanto da non riproporre l’edizione vip e procedere così con quella nip. Tra i personaggi che più hanno fatto parlare di sé troviamo appunto Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, i quali hanno anche colpito Maurizio Costanzo che ha poi deciso di intervistarli come ospiti al Maurizio Costanzo Show.

La giovane donna, oggi, è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip, ma una domanda per i fan è sempre la stessa: come mai la Dell’Isola usa fedelmente le extension?

La verità sulla malattia

Il pubblico televisivo, prima seguendo Temptation Island e adesso al Grande Fratello Vip, hanno notato come i capelli di Carlotta Dell’Isola per siano appunto di colore differente e non solo. Osservando il tutto molto attentamente, inoltre, è possibile anche notare dove sia l’aggancio delle extension tanto criticare.

Il loro utilizzo, però, non è determinato da un motivo di vanità bensì da una necessità. Secondo quanto reso noto anche dal Corriere dello Sport, Carlotta Dell’Isola sembrerebbe che in passato abbia sofferto di alcuni problemi di salute legati a disturbi alimenti che abbiano portato come conseguenza la caduta dei capelli in modo repentino. Sulla base di tale motivazione la gieffina già tempo fa avrebbe dovuto far ricorso così all’uso delle extension.

Matrimonio in arrivo per Carlotta Dell’Isola

A ogni modo, l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip cambierà notevolmente la vita di Carlotta Dell’Isola, proiettata verso il mondo dello spettacolo, e il fidanzato Nello. Ricordiamo, infatti, che la coppia aveva deciso di prendere parte al programma di Temptation Island proprio per chiarie una volta per tutte se continuare a stare insieme e quindi unirsi in matrimonio, oppure no.

In occasione di una lunga intervista rilasciata al Uomini e Donne magazine, ecco che arriva la svolta tanto desiderata da Carlotta, dato che il compagno Nello Sorrentino ha dichiarato che a fine percorso per lei la chiederà in sposa. Dunque, il nuovo reality show comporterà per Carlotta Dell’Isola anche la realizzazione di un sogno importante?

