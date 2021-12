Gf vip, Clarissa attacca Manila che scoppia a piangere e Amoruso, fuori di sè “Sei una …”

Al Grande Fratello vip sta accadendo praticamente di tutto. Nella serata di ieri 27 dicembre 2021 è andata in onda una nuova puntata del reality di casa Mediaset e pare che i colpi di scena siano stati davvero tanti. Ad un certo punto una delle concorrenti più amate di questa edizione del reality, pare si sia messa a piangere ed è stata immediata la reazione del suo compagno da casa. Stiamo parlando di Manila Nazzaro, la quale ad un certo punto della serata di ieri è scoppiata a piangere per colpa, a quanto pare di Clarissa. Ma per quale motivo?

Grande fratello vip, è scontro tra Manila Nazzaro e Lulù

Tutto avrebbe avuto inizio da un video andato in onda su quanto accaduto in settimana, riguardo i turni delle pulizie. In questo video è apparsa proprio lei Manila, dove pare si confrontasse con i suoi coinquilini su chi faceva o rispettava i turni. Questo argomento relativo alle pulizie e all’ordine della casa è stato quindi sollevato anche da un’ altra concorrente Federica. Ad ogni modo, lo scontro più teso è stato quello con Lulù Selassié nonostante comunque poi entrambe abbiano sostenuto di aver chiarito.

Clarissa Selassiè contro Manila “Vipera”

Chi invece non ha accettato quanto accaduto è stata proprio Clarissa, la quale in questi giorni avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio piuttosto duro nei confronti di Manila. Questo messaggio è stato mostrato dallo stesso Alfonso Signorini nel corso della serata di ieri. Si è trattato di un post piuttosto duro nei confronti di Manila, dove Clarissa ha utilizzato delle parole molto forti come vipera. Dopo aver letto queste parole, Manila si sarebbe lasciata andare alle lacrime.

Il posto al veleno di Lorenzo Amoruso

Tutti i concorrenti della casa ovviamente sono andati a consolare Manila e pare che anche la stessa Lulù abbia cercato di chiarire con lei. Quanto accaduto però, ha in qualche modo scatenato l’ ira di Lorenzo Amoruso il compagno di Manila. “Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. Respect”. Queste le parole riportate poi dallo stesso Lorenzo che ancora una volta è sceso in campo per difendere la sua amata Manila.