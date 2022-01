GF Vip, Colpa di scena clamoroso: Esce Lulù Selassie. “Quel che ha detto è inaccettabile”. Caos nella casa. Manuel furioso

Se le polemiche nei confronti di Alfonso Signorini e il suo modo di condurre il GF Vip si fanno sentire parecchio sul mondo del web, adesso che anche chi comincia a lamentarsi dall’interno. Stiamo parlando di Lulù Selassiè, che con il presentatore ha avuto un rapporto molto particolare sin dal primo momento. La ragazza si è lasciata andare a un lungo sfogo in confessionale in cui si è lamentata delle preferenze che spesso vengono fatte nei confronti di alcuni Vipponi rispetto ad altri. Non solo, ha lanciato diverse battutine nel corso delle varie puntate a far capire al pubblico il suo scontento.

Alfonso Signorini ha dato molto spazio a Lulù Selassiè, quando la giovane era alla conquista di Manuel Bortuzzo. Tra i due la relazione al GF Vip è nata tra molte difficoltà. Ma adesso il ragazzo ha messo da parte tutte le sue resistenze e ha deciso di vivere questo amore senza freni. Da quel momento, le clip dedicate alla giovane principessa non hanno più riguardato il suo bel rapporto costruito nella casa più spiata d’Italia, ma esclusivamente i suoi litigi con la più grande della casa, Katia Ricciarelli. La cantante lirica si è sempre rivolta alle altre donne in toni arroganti e sgarbati.

Tutto è stato assecondato, fino al momento in cui Lulù Selassiè ha deciso di risponderla a tono. A quel punto, mentre il mondo del web e dei telespettatori si schierava contro Katia Ricciarelli, Alfonso Signorini decideva di sgridare la principessa e rimetterla a posto. Ma non è la prima volta che il presentatore del GF Vip si è rivolto alla giovane in toni paternalistici. Ultimamente, durante il momento delle nomination, ha avuto da ridire sulle sue motivazioni: “La nomination è una regola del gioco dove il concorrente si deve esporre. Se tu non ti vuoi esporre, non stai al gioco e allora esci.”

Queste dure parole soltanto perché Lulù Selassiè non era riuscita a trovare una giusta motivazione per la sua nomination, cosa che è capitata a tutti i concorrenti del GF Vip, o prima o dopo. Adesso sembra che la principessa si sia stufata di questi continui rimproveri e che abbia iniziato a notare come alcuni Vipponi siano avvantaggiati da Alfonso Signorini rispetto agli altri. “Ah si adesso gli immuni non ci saranno più… eh, si è proprio visto quanto non ci saranno. Sono sempre gli stessi poi, sempre gli stessi e noi ce la prendiamo nel culo senza sputo come diceva mia nonna”, ha affermato con i suoi toni sempre molto coloriti.

Sicuramente quello di Lulù non è di certo un linguaggio televisivo, e più di una volta la ragazza è risultata essere volgare. Ma si nota subito che queste parole fanno parte del suo vocabolario e che non vengono dette con cattiveria. Quel che è certo è che nella casa si sono formate due fazioni. Nella puntata andata in onda lunedì, però, gli immuni sono stati tutti appartenenti alla squadra di Katia Ricciarelli e Co. Per questo è intervenuta Adriana Volpe a salvare Natalia Caldonazzo, l’ape regina della squadra avversaria. I concorrenti del GF Vip cominciano però a pensare che dietro queste immunità ci sia lo zampino di Alfonso Signorini e della produzione.

Grande Fratello Vip 6, la segnalazione su Lulù Selassiè

Solo un rumor o la notizia si affaccia dalla finestra delle anticipazioni direttamente dalla casa del reality show di Alfonso Signorini? La ‘voce’ arriva alle orecchie acute della blogger Deianira Marzano, sempre sul ‘pezzo’ circa le notizie più stuzzicanti che provengono dai vipponi del GF Vip. E nelle ultime ore, dunque, Deianira non poteva che rendere nota la segnalazione sulla possibilità dell’uscita dal gioco di Lulù prima del 12 febbraio per un motivo ben preciso, un viaggio con la mamma.

L’articolo GF Vip, Colpa di scena clamoroso: Esce Lulù Selassie. “Quel che ha detto è inaccettabile”. Caos nella casa. Manuel furioso proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.