gf-vip-dayane-mello:-news-sul-futuro-in-tv-e-cosa-pensa-di-zorzi-all’isola

Dayane Mello a ruota libera. La modella brasiliana ha rilasciato un’intervista al magazine Confidenze svelando in parte i suoi futuri progetti televisivi ed esprimendosi su Tommaso Zorzi. Con l’influencer ha condiviso quasi sei mesi di convivenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Oggi Zorzi è uno degli opinionisti dell’Isola dei Famosi. Ed è proprio su tale ruolo che la modella brasiliana ha speso delle parole in riferimento Tommaso.

La sudamericana ha premesso che è stata molto impegnata nell’ultimo periodo e di non aver seguito bene il reality show condotto da Ilary Blasi. Ciò detto, ha dichiarato che “Tommaso è un abile comunicatore, capace di intrattenere e molto divertente”. “Quindi immagino che nel ruolo di opinionista ci stia bene”, ha chiosato.

Per quel che riguarda il suo futuro sul piccolo schermo ha assicurato che in cantiere “c’è un progetto: un programma per la tv (italiana, ndr)” che però al momento è “top secret”. Quindi ha aggiunto che le “piacerebbe anche lavorare per una rete brasiliana“.

Riassumendo: sul versante italiano c’è un qualcosa di concreto, ma al momento non rivelabile. Sul fronte brasiliano invece c’è un sogno nel cassetto ma nulla di certo per ora. Tuttavia potrebbe essere una strada percorribile anche la ‘via sudamericana’ visto che la Mello nella sua patria è nota e ben voluta, come ha dimostrato l’ondata di affetto che le è stata fatta pervenire nel corso del Grande Fratello Vip 5.

Voci di corridoio, a proposito del futuro televisivo di Dayane, assicurano che non andrà a ricoprire il ruolo da opinionista. Per lei ci sarebbe pronta una parte più ‘esposta’ (conduttrice?). Al netto di ciò, comunque, la Mello non disdegnerebbe nemmeno fare la commentatrice, come ha dichiarato a più riprese nell’ultimo periodo.

GF Vip 5, Mediaset punta sugli ex concorrenti

Mediaset, in particolare per la sua piattaforma web, ha deciso di dare spazio ad alcuni ex gieffini dell’ultima edizione del reality più spiato d’Italia. Zorzi, oltre ad essere stato promosso a opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, si è visto pure affidato il format ‘Il Punto Z’, in onda su Mediaset Play. Stessa piattaforma su cui va in onda un altro show dato a un’ex gieffina, ossia Salotto Salemi. Tra poco pare che sarà il turno di Dayane Mello.