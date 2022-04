Gf Vip, Delia Duran compleanno rovinato. Lei distrutta, colpa dei suoi ex coinquilini di casa. Alex furioso, Cos’è successo

Pochissime ore fa è avvenuto un mega party targato GF Vip 6. La protagonista è stata Delia Duran, moglie di Alex Belli. A dare buca sono stati due ex gieffini molto vicini alla coppia e ciò li ha lasciati molto amareggiati. Scopriamo di chi si tratta.

Ieri sera, in un famoso locale di Milano, il Collini Rooms Hotel, Delia Duran ha festeggiato i suoi 34 anni mettendo in scena un vero e proprio mega party come solo lei e Alex avrebbero potuto fare. La festa è stata a tema rosa, infatti, lo hanno denominato “DD Pink Party”. Tutti gli invitati hanno indossato outfit del colore scelto dalla festeggiata. Tra loro ci sono stati anche tanti vipponi del Gf vip 6 tra cui e le tre sorelle Selassiè, Giacomo Urtis, Gianluca Costantino, Valeria Marini.

Ciò che ha fatto più scalpore è stata l’assenza di altri due ex concorrenti del Gf vip molto amici della coppia. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, la coppia assente avrebbe deciso di dare buca all’ultimo momento e, senza dubbio, avrebbe lasciato molto amareggiati Alex e Delia che di certo non si aspettavano un gesto simile.

Ovviamente, tanti altri sono stati gli ex gieffini a non essere stati invitati. Tra questi, in primis, rientra sicuramente Soleil Sorge. Infatti, proprio due giorni fa è accaduto che hanno tolto il segui a vicenda su Instagram in seguito ad un post pubblicato su twitter dalla Sorge. “E’ il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo”. Alex Belli non ha tentennato a replicare con delle prese in giro via instagram stories. A rientrare nella lista nera delle ‘pulizie primaverili’ di Solei sono anche Delia, Jessica e Clarissa e non Lulù.

Dunque, dopo la fine del GF VIP Alex Belli e Soleil Sorge hanno completamente azzerato i loro rapporti, quasi come se non avessero mai condiviso tutti quei mesi insieme. Infatti, la neo opinionista de La Pupa e il Secchione lo ha anche confermato in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Ha confidato di esserci rimasta molto male per come si è evoluta la situazione nella casa del Gf: “Doveva essere un teatrino in cui nessuno si sarebbe fatto male, è finito in tragicommedia con strascichi concreti. Addio anche a tutta la fuffa della chimica artistica e quant’altro.”

Chi sono stati gli ex concorrenti del Gf vip a dare buca alla Duran?

Ritornando al mega Pink Party, invece, per quanto dichiarato da Rosica, tra gli invitati avrebbero dovuto esserci anche Sophie e Alessandro, coppia nata proprio nella casa del Gf vip 6. La decisione sarebbe stata di Sophie che l’avrebbe comunicata alla festeggiata. Il motivo sarebbe stato di non lasciare sola l’amica Soleil e quindi schierarsi dalla sua parte. Infatti, ieri sera, Soleil, Sophie e Alessandro sono stati insieme a Milano come dimostrano le loro instagram stories e le due amiche appaiono sempre più unite.

