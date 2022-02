gf-vip,-dopo-la-puntata-succede-di-tutto,-alex-belli-finalmente-si-dichiara-e-passa-la-notte-proprio-con-lei.-scoppia-il-putiferio

Alex Belli è tornato nella Casa del GF Vip. Come c’era da aspettarsi l’attore di CentoVetrine non ha fatto che portare scompiglio tra i Vipponi. Nella notte dopo la puntata di ieri, 14 febbraio 2022, la “moglie” di Belli, Delia Duran, è stata al centro del caos. La modella venezuelana si è scontrata faccia a faccia con il 39enne e con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, che l’hanno attaccata per aver baciato Barù mancando di rispetto a Jessica Selassiè. La 33enne è anche stata criticata da Soleil Sorge, che a causa della telenovela con Delia e Alex sta perdendo sempre più il consenso del pubblico. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

GF Vip Alex Belli e Delia Duran, il botta e risposta

Alex Belli è rientrato nella Casa più spiata d’Italia ieri sera, 14 febbraio 2022. Il fautore della “chimica artistica” adesso conviverà con Soleil Sorge e Delia Duran. Tra l’attore e quest’ultima, com’era prevedibile, ci sono state scintille. I due hanno avuto un duro confronto in camera da letto in seguito alla puntata del GF Vip, dopo il quale sembra si siano chiariti. Belli ha fatto capire alla “moglie” di non essere irritato dalle sue attenzioni rivolte verso Barù. In più l’attore ha svelato il motivo per cui è voluto tornare in Casa: a quanto pare non riusciva più a stare senza di lei.

“Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”. La Duran ha contrattaccato dicendo che si è comportata da donna libera nella casa del GF Vip per vendetta contro di lui. “Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo. L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa. Cosa erano quei tweet? Eri sadico? Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza. L’ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo”.

Belli ha continuato a cercare di dimostrare il suo amore verso la venezuelana: “Quando tu mi chiedevi di lasciarti stare ed io ho fatto un passo indietro è stata la più grande dimostrazione d’amore assoluta, l’ho fatto per te, perché me lo avevi chiesto. Cosa ti ho detto prima di entrare al GF Vip? Là le cose non si risolvono in cinque minuti come fuori, diventano più giganti. Fuori, lo sai, quando litighiamo non andiamo a letto se prima non facciamo pace. Con te qua dentro io fuori non riuscivo a dormire e mangiare, stavo malissimo. Io la notte ti guardavo dormire, eri confusa. Ti ho mandato l’aereo per farti capire la mia posizione, senza fraintendimenti”. Dopo queste parole, come riporta Biccy.it, la Duran, dapprima molto reticente, si è buttata tra le braccia del “marito”. Tutto risolto? E Soleil?

GF Vip, Soleil non è più la beniamina del pubblico?

Dal canto suo Soleil ha ricominciato ad attaccare la Duran, stavolta con Jessica Selassiè. L’italoamericana ha detto che Delia le ha “mancata di rispetto”. La Sorge l’ha etichettata come “insicura” perché anziché prendersela con l’uomo che l’ha tradita ha subito attaccato l’altra donna, cioè lei. “Ho capito la persona che è ed ora le do il peso che si merita”, ha concluso la 27enne. Il triangolo amoroso con la Duran e Belli non sembra aver fatto bene all’immagine di Soleil. Il pubblico del GF Vip, che qualche mese fa la adorava, non gradisce più il suo atteggiamento da molti etichettato come “vittimismo”. C’è chi dice che la faccenda in cui è invischiata potrebbe costarle la vittoria.

GF Vip Delia contro tutti, l’attacco di Manila e Miriana

Torniamo al bacio tra Barù e Delia Duran. Il comportamento della modella venezuelana non è proprio andato giù a due Vippone che hanno difeso Jessica Selassiè: Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Queste due, dopo la puntata del GF Vip di ieri, hanno affrontato la 33enne facendole notare i suoi errori. “Se una tua amica è interessata ad un uomo è carino farsi da parte…tu sei stata molto provocante e Barù ha accolto le tue provocazioni”, ha detto la Trevisan.

La Duran si è difesa dicendo fosse solo un gioco, ma le due l’hanno incalzata. “Avevi chiarito con Jessica lei espressamente ti aveva chiesto di fare un passo indietro, che la faceva stare male vederti con Barù. Perché hai continuato?”, le hanno chiesto. La Duran non ha però voluto sentire ragioni: “L’ho fatto apposta. Doveva capire che non c’era nulla di male e soprattutto che non può starmi con il fiato sul collo tutto il tempo. Mi diceva che non dovevo ballare con lui, ma posso essere me stessa oppure no?”, ha continuato la finalista del GF Vip. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

