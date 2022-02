GF Vip, duro scontro tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié: “Non devi più …” e l’attrice al veleno risponde …

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano le polemiche e le tensioni. Infatti proprio nella giornata di ieri è successo un qualcosa che ha lasciato senza parole i telespettatori. Protagoniste della discussione in questione le Principesse Lulù e Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Nathaly Caldonazzo. Ma, per quale motivo è nata la discussione? Facciamo un po’ di chiarezza.

Discussione nella casa del GF Vip

Questa sesta edizione del GF Vip si è resa protagonista di varie discussioni e polemiche. Nonostante lo stesso conduttore Alfonso Signorini abbia chiesto ai concorrenti di limitare le discussioni e provare ad andare d’accordo ecco che in realtà non manca occasione per dare vita a polemiche di vario tipo. Proprio nella giornata di ieri la piccola delle principesse ovvero Lulù Selassié ha avuto una discussione con Nathaly Caldonazzo e Sophie Codegoni ma ad un certo punto della discussione sembrerebbe essere intervenuta anche la sorella di Lulù ovvero Jessica che ha rivolto delle accuse alla Caldonazzo. Il motivo della discussione è legato alla spesa e ad una tazza di latte con i cereali.

Le parole di Jessica contro Nathaly Caldonazzo

“Ogni volta chiudiamo gli occhi su quello che fai. Non parlare più sulla divisione della spesa. Non ti devi permettere più a dire cavolate, che tu rubi il riso di Soleil. Ti infratti tutto, dalle banane alle cose degli altri. Tutte le cose che te stai a magnà di nascosto”. Queste le parole rivolte da Jessica alla Caldonazzo. La principessa ha poi proseguito affermando che tutti nella casa sanno che Nathaly sarebbe solita nascondere il cibo e non ha perso l’occasione per fare i nomi di Davide, Alessandro e Barù. “Sono la prima io che cucino per tutti e mangio soltanto quello che trovo, non mi rompere i cog***i e stammi alla larga. Senti, non mi devi più parlare. Vai a fare in c**o” ha poi concluso.

La risposta di Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo non ha però perso tempo e ha subito replicato alle dure parole che le sono state rivolte da Jessica Selassié. “Parli tu che stai lì a controllare i chicchi di sale? Cosa mi sono rubata? Io ho rubato il riso di Sole? Le ho dato metà del mio pacco. Me l’ero nascosto? Non è vero nulla! Ma stai zitta che quando arriva il lunedì ti mangi la bresaola con le mani come un animale”. Queste di preciso le parole espresse dalla Caldonazzo che ha poi proseguito invitando Jessica ad informarsi prima di parlare. “Le sceneggiate da mercato le lascio fare a te. Tu soffri poverina perché nessuno ti vuole, questo è il problema. Mangi per dieci che stai sempre a mangiare” ha poi proseguito la celebre attrice che rivolgendosi alla Principessa le ha chiesto come si è permessa di dire che lei ruba il cibo. La Caldonazzo ha poi concluso “Tu sei famosa per fare le cose da mercato rionale, se n’è accorta tutta Italia. Urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo, fai proprio ridere”.