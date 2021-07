gf-vip,-finalista-della-scorsa-edizione-torna-in-auge:-finalmente-una-bella-notizia

Gf Vip, una finalista della scorsa edizione torna in auge: finalmente una bella notizia per lei. Ecco di chi si tratta.

L’ultima edizione del Gf Vip è stato un successo incredibile in termini di ascolti televisivi. Gli stessi protagonisti del reality show, in seguito, hanno continuato a far parlare di sé, chi più e chi meno. In particolare i finalisti sono spesso al centro del gossip e della cronaca rosa.

Per quanto riguarda la nuova edizione, la sesta, andrà in onda a partire da metà settembre, sempre su Canale 5 e sempre con la conduzione di Alfonso Signorini. Al fianco del giornalista non ci saranno né Pupo né Antonella Elia. Il primo per sua scelta, la seconda, invece, per decisione degli autori.

I nuovi opinionisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip saranno Adriana Volpe, che ha partecipato all’edizione 2020, e Sonia Bruganelli, moglie dello showman Paolo Bonolis, che vedremo per la prima volta in questo inedito ruolo per lei.

Gf Vip, ecco chi è la ex finalista che si è fidanzata e con chi.

Una della finaliste e protagoniste dell’ultima edizione del Gf Vip, a quanto pare, avrebbe trovato finalmente l’amore. La prova arriva direttamente dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato diverse storie in compagnia del nuovo compagno.

Stiamo parlando proprio di Dayane Mello. Dopo un anno davvero terribile per la modella italo-brasiliana, dove sono morti sia il fratello che la madre, finalmente sembra essere arrivata un po’ di pace. Dalle sua stories Instagram la vediamo, infatti, in compagnia di Andrea Turino, un giovane imprenditore proveniente da Caserta.

Proprio qualche giorno fa, l’ex finalista del Grande Fratello Vip, è andata a Caserta, dove ha visitato la Reggia di Caserta e probabilmente ha conosciuto anche la famiglia dell’imprenditore. In seguito, i due, sono stati paparazzati in vacanza insieme sulla costiera Amalfitana mentre erano in teneri atteggiamenti. Quindi, non sembrerebbero esserci proprio dubbi sul loro amore.