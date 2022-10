gf-vip,-gieffina-si-scaglia-contro-la-produzione-“ecco-cosa-succede-davvero-in-confessionale,-cosa-ci-fanno”

Alda D’Eusanio è tornata a parlare del Grande Fratello Vip e, in particolare, degli psicologi che lavorano dietro le mura della casa. Ricordiamo che la donna era entrata durante l’ultimo periodo della fortunata edizione che ha visto vincitore Tommaso Zorzi. Un brevissimo momento il suo che, però, è bastato a rovinarle la carriera lavorativa. La donna infatti è stata cacciata dalla produzione del reality e da quel momento non ha più firmato un contratto, né con la Mediaset né altrove. Certo, le sue dichiarazioni furono molto forti, e il mondo dello spettacolo a volte ci mette un attimo a voltarti le spalle.

Alda D’Eusanio era stata molto corteggiata da Alfonso Signorini per entrare al Grande Fratello Vip. Oggi il reality è davvero seguitissimo, e ha il potere di risollevarti la carriera, ma anche quello di farla finire. E così è accaduto per lei, che prova molta rabbia nei confronti della produzione e della rete intera. Raggiunta dal settimanale Nuovo ha parlato delle dinamiche interne alla casa più spiata d’Italia, quelle che non sono evidenti agli occhi dei telespettatori. I concorrenti infatti sono sempre in comunicazione con un gruppo di psicologi che lavorano dietro le quinte.

Proprio grazie al lavoro di questi professionisti vengono fuori le belle sviolinate in confessionale che ci vengono poi mostrate durante la puntata serale. Alda D’Eusanio non ha belle parole nei confronti degli psicologi e adesso ha commentato il loro operato per quel che riguarda il caso di Marco Bellavia. L’attore era entrato al Grande Fratello Vip con seri problemi di depressione ma nessuno ne ha preso nota. “L’errore è degli psicologi che devono valutare se un concorrente è in grado di reggere la pressione delle telecamere ventiquattro ore su ventiquattro.” E secondo lei lo stesso errore venne fatto anche nei suoi confronti.

“A me la psicologa fece due domande in videochiamata, sottovalutando la mia fragilità. E, nel mio caso, si sapeva bene che ero stata in coma e che avevo avuto cinque emorragie cerebrali”. Secondo Alda D’Eusanio, quindi, anche lei non era ancora pronta a entrare al Grande Fratello Vip. L’errore degli psicologi, quindi, potrebbe averle causato la fine della sua carriera. A differenza di Marco Bellavia, che ha voluto urlare al mondo i suoi problemi di fragilità e sensibilità, lei (a dir suo) non sarebbe stata compresa da nessuno e sarebbe stata cacciata e lasciata sola a se stessa, nonostante tutto.

“Per fortuna si sono scusati con Marco Bellavia per non aver capito il suo problema: io invece sono stata cacciata via come una reietta e di me non si è più parlato, come se non fossi mai esistita”. In effetti Alda D’Eusanio non ebbe neanche il tempo di recuperare i suoi oggetti personali dalla casa. Chiamata in confessionale dalla produzione del Grande Fratello Vip, dovette lasciare immediatamente il reality senza farvi più ritorno, neanche in studio. Agli altri concorrenti invece fu esplicitamente proibito di fare il suo nome. Tutto a causa delle forti dichiarazioni che fecero molto arrabbiare il mondo del piccolo schermo.

