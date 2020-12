Gf Vip, il confronto Zorzi-Oppini: “Per Tommi ci sarò sempre, sono disposto a fare un passo indietro”

Un amore sincero e vero, tanto che le lacrime hanno segnato il viso di Zorzi per tutto l’incontro a sorpresa con Oppini. La coppia che ha fatto ridere e innamorare i telespettatori è scoppiata, ma solo momentaneamente, dopo la decisione di Francesco di abbandonare la casa quando ha scoperto che il Gf Vip durerà fino a febbraio.

Così è da venerdì scorso che Zorzi combatte con la realtà. Solo con l’aiuto di Malgioglio, giunto in suo soccorso come la Fata Madrina, Tommaso è riuscito a esternare i suoi veri sentimenti per l’amico. Un silenzio profondo e eloquente che non lasciava margini all’immaginazione. Questa sera in diretta però l’influencer ha ribadito di aver compreso quanto fosse, davvero, importante Francesco.

Separati da un muro ma sempre vicini col cuore… nonostante tutto e tutto, resteranno in Casa e fuori… Francesco e Tommaso. #GFVIP pic.twitter.com/MCSeyE05mf — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2020

Zorzi Oppini: il confronto dei due amici al Gf Vip

Signorini non poteva negare loro un incontro e quindi ha organizzato un tête-à-tête. Una scena molto toccante, a rompere il ghiaccio è stato Oppini: “Non devi pensare a nulla di strano. L’amicizia è un sentimento d’amore e i sentimenti vanno rispettato. Mi hai dato tantissimo. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Ci lega un sentimento vero e le persone al nostro fianco lo sanno e lo capiscono. Come ci siamo promessi quando uscirai andremo a cena fuori insieme con altre persone, perché sono molte quelle che vogliono conoscerti. Non c’è nulla di strano. Ci sarò sempre a prescindere. Se mi chiederai di fare un passo indietro, lo farò se tu vorrai farlo per te stesso io lo capirò. Tira dritto, non mollare un attimo perché io sono ancora qua”.

“Fra guarda io non penso che avrei mai avuto il coraggio di dirtelo in casa – ha risposto Tommaso -, non avrei mai voluto rovinare il rapporto che più mi faceva sentire al sicuro. All’inizio non me ne rendevo conto poi nell’ultimo periodo mi sono accorto di cosa stava accadendo, ma prima o poi questi nodi vengono al pettine”.

“Non devi farti questi problemi – ha ribattuto Oppini -, io ci sarò sempre, sarò presente o no, in base a quello che vorrai te. Per me non cambia nulla. Hai 25 anni, sei giovanissimo, c’è un mondo davanti e tu devi solo avere il coraggio di aprirti di più alle persone”.

Il padrone di casa, Signorini, ha cercato dunque di fare maggiore chiarezza: “Francesco, ma tu ti eri accorto che c’era di più di un’amicizia per Tommaso?”, “No, non ho mai pensato che fosse innamorato, ci siamo anche confrontati sul fatto ‘se io avessi fatto qualcosa per fargli capire che poteva esserci qualcosa di più'”. “Tu sei in una posizione più facile di Zorzi – ha continuato Signorini -, come pensi di gestire questa disparità? Diminuirai tu o lui?”. Oppini: “Adesso ha molto tempo per capire qui dentro. Io non farò alcun passo indietro. Tommi tieni duro perché non hai idea, non posso dire troppo, ma credimi, credimi”. Con questa ultima frase Oppini si riferisce al grande consenso che Tommaso ha suscitato nel pubblico.

“Ti manca Tommaso?” ha concluso Signorini, “Da matti!!” ha escalmato Oppini.