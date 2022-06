Gf vip, il gesto romantico di Barù per Jessica fa impazzire i fan. Ora sono una coppia, LA FOTO choc

Dopo aver vinto il Gf vip 6, la bella principessa etiope Jessica Selassiè avrebbe voluto vincere anche in amore. Precisamente, avrebbe voluto iniziare una frequentazione seria con Barù in quanto in casa c’era stata solo amicizia. Tra frecciatine e dissapori pare che ora la situazione tra i due si sia evoluta decisamente in positivo. Proprio martedì sera Jessica è andata al ristorante di Barù a Milano e alcune talpe hanno rivelato tutto ciò che è accaduto. Scopriamolo insieme.

Nella casa del Gf vip si è sorvegliati h24. Se da un lato ciò non è stato di intralcio per alcuni concorrenti che si sono fidanzati ed innamorati, come Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dall’altro ciò ha impedito ad altri di non intraprendere alcuna relazione amorosa. E’ il caso di Barù, nipote di Costantino della Gherardesca, il quale, nonostante l’attrazione con Jessica, ha sempre dichiarato di non volersi spingere oltre ad una bella amicizia con la promessa che fuori avrebbe potuto intraprendere una conoscenza più approfondita.

Ebbene, finito il reality, i due non si sono visti né sentiti per molto tempo fino a quando, un mese fa, Barù ha inaugurato il suo ristorante a Milano e la Selassiè ne è stata ospite. In quella serata, dalle foto e instagram stories, è apparso che il rapporto tra i due fosse molto più pacato e intimo tanto da far sperare bene ai loro fan, i Jerù che vogliono a tutti costi vederli insieme.

Martedì sera Jessica è stata di nuovo a cena al locale Braci di Barù assieme a Davide Silvestri e la compagna Lilì e ovviamente Barù, proprio come se fosse un’uscita a quattro. Il tutto è stato testimoniato dalle instagram stories dei diretti interessati e non solo. Molte persone che erano lì hanno informato i vari gossippari e le varie pagine di fandom spiegando dettagliatamente cosa accadeva tra gli ex concorrenti del Gf vip.

A lanciare una vera e propria è stata Deianira Marzano, le cui notizie sono quasi sempre fondate. Precisamente, un utente instagram le ha scritto in privato e lei ha poi reso pubblico il tutto. “Questa sera una mia amica è da Braci, il locale di Barù. Mi ha detto che hanno fatto una cena a quattro Jessica, Barù, Davide Silvestri e la fidanzata che sposerà a luglio e ne stavano parlando. Mi ha detto che è certa che Jess e Barù stanno insieme, lo si capiva dagli atteggiamenti”.

Ovviamente non si è trattato solo di una voce altrimenti la gossippara non si sarebbe mai esposta. Sono circolate anche ulteriori foto e testimonianze che danno credito alle parole dell’utente. Sarà la volta buona che le speranze dei Jerù e di Jessica diventano realtà? Non ci resta che attendere ulteriori risvolti della coppia. E voi che ne pensate? Vi piacciono i Jerù? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Gf vip, il gesto romantico di Barù per Jessica fa impazzire i fan. Ora sono una coppia, LA FOTO choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.