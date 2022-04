GF VIP, Jessica e Lulù Selassie si prendono a schiaffi dal parrucchiere. Lite furiosa, tutta colpa di Manuel. Cos’è successo

Jessica e Lulù Selassié, reduci del GF VIP, sono state avvistate dal parrucchiere mentre litigavano furiosamente e pare che la colpa sia di Manuel Bortuzzo.



Il GF Vip 6 ha chiusi i battenti da ormai un mese ma alcune dinamiche che accadevano nella casa continuano ad esistere anche al di fuori. Protagoniste di accese liti e dinamiche sono state proprio le sorelle Selassié. Jessica, vincitrice del reality show, Lulù, che nella Casa ha trovato l’amore con Manuel Bortuzzo, Clarissa, la più piccola delle tre. E proprio negli ultimi giorni si vocifera di una crisi tra la coppietta a causa dei comportamenti di lei e dell’astio con la famiglia di Manuel. In particolare, Lulù ha bloccato il padre di Manuel, il signor Franco, su Instagram e lo ha anche dichiarato espressamente.

“Per me non è obbligatorio avvicinarti ad una persona se non ti capisce” ha dichiarato Lulù in un’intervista su CHI magazine parlando della relazione con il signor Franco post GF VIP. “Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata” ha concluso. Nonostante i rapporti non siano idilliaci tra la famiglia di Manuel e la principessa, quest’ultima ha rassicurato i suoi fans dichiarando che con Manuel procede tutto per il meglio.

Procede realmente tutto a gonfie vele tra la coppietta nata all’interno della casa del GF VIP? Molti sono dubbiosi siccome i due non si vedono insieme a Roma da un po’ di giorni ma soprattutto perché il motivo della lite tra le due sorella riguarda proprio la coppia.

Infatti le principesse Etiopi sono state avvistate dal loro parrucchiere di fiducia mentre litigavano per motivi simili a quelli che accadevano al GF VIP. Jessica criticava aspramente i comportamenti di Lulù, mentre quest’ultima le inveiva contro con foga e la ricopriva di insulti affermando di non intromettersi e di farsi i fatti suoi. E’ stata Deianira Marzano attraverso i social, anzi, per la precisione è stata una sua fonte che è voluta rimanere anonima ad aver comunicato che ci sarebbero stati problemi tra le due etiopi.

“Conosco persone che erano presenti dal parrucchiere, mentre offendeva Jessica, e per una settimana non si sono parlate perché sua sorella cercava di farla ragionare su Manuel e suo padre”. E Deianira si è poi limitata ad aggiungere: “Questa ragazza non è un fake”, sottolineando quindi che si tratterebbe di una fonte affidabile.

Ad oggi, molto probabilmente, i rapporti tra le due sorelle sono migliorati in quanto sono risultate insieme nelle storie Ig di Giacomo Urtis, anche egli concorrente del GF VIP, mentre ballavano e si divertivano.

