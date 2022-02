Gf Vip, Jessica prova a baciare Barù, lui reagisce malissimo. “Che vergogna”, Fan distrutti, cos’è successo

Barù ha sorpreso tutti con delle dichiarazioni rivolte a Jessica Selassiè. La princess etiope non ha mai fatto mistero di provare un sentimento per Barù, anche se inizialmente era orientata per Alessandro Basciano. La ragazza si é dichiarata al nipote di Costantino Della Gherardesca, trattenendosi con lui e lasciandosi anche andare a battute piccanti. Tuttavia, la Selassiè ha sempre percepito una resistenza da parte dell’uomo, al quale ha voluto comunque palesare i suoi sentimenti.

”Non so te, però io sicuramente la voglia di baciarti ce l’ho, poi non so te. Questa é l’unica cosa che ti volevo dire, a parte la nostra amicizia.”, ha ammesso Jessica, provocando la reazione di Barù che ha subito voluto mettere le cose in chiaro, con un lapidario: ”Ho tante voglie…”, che però non ha presagito nulla di buono.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca si é confidato, poi, con Lulù: ”Sono onesto, Jessica é bellissima ed ha un bel carattere, non ha nessun problema. Però non posso dire che fuori ci sarà qualcosa. Proprio perché la stimo molto io non la voglio prendere in giro, capisci?”, sottolineando che, forzare la cosa, da parte dei coinquilini, non farebbe bene alla ragazza.

Barù confessa a Soleil Scorge cosa prova per Jessica Selassiè

Barù si é lasciato andare a delle confessioni anche con Soleil Sorge, stando a quanto riportato sul sito Biccy. ”Jessica mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’é quella cosa, non c’é niente con lei, altrimenti é ovvio che l’avrei già baciata…”, ha affermato l’uomo, dichiarando di preferirla come amica e di non voler illudere nessuno. Inoltre, sugli abbracci, il gieffino ha precisato: ”Quando ci abbracciano mi piace perché é un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te…”.

Tuttavia, ad un certo punto é sembrato che Barù lasciasse un barlume di speranza: ”Anche se mi piacesse, datemi tempo, cavolo…”, per poi smorzare nuovamente ogni aspettativa, dicendo: ”Se mi fosse piaciuta, avrei già fatto qualcosa? Subito.” Secondo Barù, iniziando una storia fuori ”sarebbe ancora peggio…”, per cui il nipote di Costantino ha preferito mettere tutte le carte in tavola con estrema sincerità prima di far soffrire una ragazza.

