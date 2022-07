Gf Vip, Jessica Selassiè confessa: “Ecco cosa è successo al matrimonio tra me e Barù, altro che gelo” Fan in delirio scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Dopo la vittoria al Gf Vip 6 e i continui gossip sulla sua vita privata, in particolare sul rapporto con Barù, Jessica Selassiè interviene una volta per tutte per dichiarare come stanno realmente le cose con il nipote di Costantino della Gherardesca. La principessa ha fatto delle dichiarazioni ben precise ai microfoni di Giuseppe Porro, sito web di cronaca rosa e gossip. Finalmente, ha messo a tacere alcune fake news degli ultimi giorni. Scopriamo di cosa si tratta.

Solo pochi giorni fa, sono circolate voci ed indiscrezioni su i due protagonisti del Gf Vip 6. Precisamente, il 3 luglio, giorno del matrimonio di Davide Silvestri e la sua Lilì, Jessica e Barù, soprannominati dal fandom Jerù, si sono rivisti in quanto invitati alle nozze. Ebbene, alcuni dei presenti hanno notato e confessato che i due si sono appartati, ma nessuno ha mai saputo il motivo perché di certo non li hanno seguiti o spiati. Si è detto che molto probabilmente avrebbero parlato del loro rapporto una volta e per tutte.

Altri, invece, in particolare alcuni siti di gossip come quello di Pipol, hanno dichiarato che tra la bella principessa etiope e il maremmano ci sarebbe stato del gelo, momenti di grande imbarazzo. In molti non hanno creduto a quest’ultima notizia in quanto i due ex gieffini sono stati fotografati insieme (vedi foto) e, secondo quanto detto dagli invitati, al matrimonio c’è stata aria di grande festa e gioia. Jessica, allora, stanca di quanto detto sul suo conto, ha deciso di intervenire smentendo alcune fake news e non è la prima volta che lo fa. Qualche mese fa, infatti, ha annunciato sul suo profilo instagram di voler procedere per vie legali in seguito alle falsità dichiarate su di lei.

In seguito a quanto confessato dalla vincitrice del Gf vip 6, il gossipparo Giuseppe Porro ha riportato sul sito Giuseppe Porro tutto ciò che è realmente accaduto quel giorno tra i due. “Non è assolutamente vero che tra Jessica Selassiè e Barù c’è stato ‘gelo’ al matrimonio di Davide Silvestri. La principessa ha parlato con noi e ci ha tenuto a precisarlo. Le fake news che sono circolate derivano semplicemente dal fatto che tra la lei e il nipote di Costantino della Gherardesca ci sia stato un passato fatto di alti e bassi. Ma questo non vuol dire che ci si possa mettere una pietra sopra e continuare la propria strada senza rancori da entrambe le parti”.

Dunque, tra i due nessun imbarazzo ma nemmeno nessuna storia d’amore. I ‘Jerù’ hanno, finalmente, trovato un equilibrio nel loro rapporto civile e amichevole. Magari proprio per questo motivo si sono appartati al matrimonio di Davide, così come rivelato da alcuni invitati. Jessica, infatti, fu anche invitata da Barù all’inaugurazione del suo nuovo locale a Milano, ‘Braci’. E chissà, magari, un giorno, tra i due potrebbe riaccendersi la fiamma della passione. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

