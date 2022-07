Gf vip, Jessica Selassiè e Barù in intimità al matrimonio di Davide. Si sono appartati di nascosto, ecco perché scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Dopo la vittoria al Gf vip 6, Jessica Selassiè è stata spesso al centro del gossip per il suo flirt con Barù. I fan della coppia, i Jerù, hanno sempre sperato che tra i due potesse nascere un qualcosa di forte oltre all’amicizia e all’attrazione fisica. Quest’aspettativa, però, è stata delusa tanto che circa un mese fa si vociferava che Barù si fosse fidanzato con un’altra donna. Al matrimonio di Davide Silvestri, però, è accaduto qualcosa di strano tra i due pupilli che ha riacceso la speranza nei fan. Scopriamo quanto accaduto.

I protagonisti del Gf vip 6 continuano a stare al centro dei riflettori. In particolare, il 3 luglio Davide Silvestri, secondo classificato del reality, è convolato a nozze con la sua Lilì in una splendida dimora di campagna a Vimercate, in Lombardia. La cerimonia è stata a tema ‘country’ infatti sia gli sposi che gli invitati hanno indossato vestiti semplici, stile contadino. Lo sposo si è, addirittura, presentato alla guida di un trattore. Tra gli invitati ci sono stati molti ex concorrenti del programma, gli unici con cui Davide ha tutt’ora un rapporto: Katia Ricciarelli, Barù, Jessica Selassié e Giucas Casella.

Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, seppur invitati, non hanno potuto partecipare per impegni lavorativi.

Ebbene, pare proprio che Barù è Jessica sono stati protagonista della cerimonia e alcuni partecipanti più curiosi gli hanno scattato delle foto che li ritraevano in grande complicità. Il nipote di Costantino della Gherardesca si è occupato della cucina e ad un certo punto non è stato più visto così come la principessa etiope. Secondo indiscrezioni, pare proprio che i due si fossero appartati. Magari hanno voluto parlare in disparte del loro rapporto siccome la ragazza non ha mai mentito sul fatto di provare un interesse per il bel maremmano.

Anche sui social è scoppiato il putiferio, ci sono stati tantissimi twitt e in molti fan si è riaccesa la speranza di vederli insieme. In realtà, i due non si vedevano dall’inaugurazione del locale di Barù dove Jessica presenziò. Allora sembravano molto più vicini tanto che si credeva che il loro rapporto si fosse concretizzato. Pochi giorni dopo, però, è stato detto che Barù si fosse fidanzato con un’altra donna facendo perdere definitivamente la speranza a Jessica e ai Jerù.

Al matrimonio di Davide, invece, sono stati visti inizialmente molto distanti per poi all’improvviso scomparire entrambi. Maggiori dettagli nessuno li conosce. Si dice che, probabilmente, Barù abbia voluto chiarire con Jessica o magari ci sia stato un tenero avvicinamento tra i due che potrebbe far rinascere l’intesa che avevano nella casa del Gf vip. Non ci resta che attendere ulteriori notizie per scoprire l’arcano. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

