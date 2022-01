gf-vip,-katia-ricciarelli-molto-preoccupata-“io-non-voglio-…-“

Katia Ricciarelli è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questo Grande fratello vip 6 e sembra proprio che in questi giorni abbia dato il meglio di se. In questi giorni la cantante lirica è stata sotto i riflettori per via di diverse liti e faccia a faccia con altri coinquilini della casa e sembra che il suo atteggiamento non sia affatto piaciuto a tanti telespettatori. Nello specifico a non piacere affatto è stato lo scontro tra Katia e Lulù Selassiè, che pare sia stato piuttosto pesante. Le parole utilizzate da Katia non sono piaciute e sono state considerate piuttosto forti, ma anche Lulù sembra aver esagerato.

Grande fratello vip 6, scontro acceso tra Katia RIcciarelli e Lulù Selassiè

Di questo scontro se ne sarebbe parlato anche in confessionale così come ha dichiarato la stessa ad altre coinquiline, ovvero Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Sembra che Katia si sia lamentata con le due per il fatto che diverse donne della casa si sia lamentate del suo comportamento e lo abbiano fatto in confessionale. Katia avrebbe fatto intendere di essere stata messa sotto accusa per alcune sua parole, che molto probabilmente sono state male interpretate.“Io non voglio essere messa alla gogna per delle cose che non erano offensive…”.

Katia sotto accusa da parte di diversi coinquilini

Questo quanto raccontato da Katia, la quale parlando con Soleil e con Manila sembra abbia voluto sottolineare il fatto che non bisogna soltanto riportare le sue parole, ma cercare anche di capire il motivo per cui ha espresso questo pensiero. “Ho specificato che non devono guardare soltanto quello che ho detto, ma la causa e guardare il senso delle frasi. Si deve guardare causa ed effetto…”. Queste ancora le parole di Katia che in questi giorni è stata parecchio criticata anche da Jessica, la sorella di Lulù.

La Ricciarelli non ha nessuna voglia di lasciare la casa

Katia però non torna indietro e sembra non voglia in alcun modo chiedere scusa a Lulù convinta di avere ragione. Inoltre, la cantante avrebbe anche detto che a suo modo di vedere le cose, non le sembra giusto che possa essere stata giudicata in questo modo.“In ogni caso io non ci sto a farmi giudicare così…”. Queste ancora le sue parole, confessando ancora di non aver nessuna intenzione di lasciare la casa comunque.