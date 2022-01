GF Vip, lite violenta tra Soleil e Manila: la Sorge “Non ne posso più perchè sei …”

Se nelle scorse settimane hanno dimostrato di essere molto amiche ecco che negli ultimi giorni qualcosa sembra essersi davvero rotto nel rapporto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Le due donne infatti nei giorni scorsi si sono molto scontrate e lo stesso è avvenuto proprio nel corso dell’ultima diretta del GF Vip avvenuta lo scorso venerdì, 28 gennaio 2022. Infatti durante la pubblicità si sono rese protagoniste di un duro scontro di cui si sta tanto parlando. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Litigio al GF Vip tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro

Soleil Sorge nel corso dei mesi trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip si è più volte resa protagonista di scontri e polemiche. La giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha però potuto sempre contare sull’affetto e l’amicizia nata con alcuni concorrenti tra cui Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Con quest’ultima però qualcosa sembra essersi rotta in seguito all’ingresso, nella casa più spiata d’Italia, della bella Delia Duran. La vicinanza della Nazzaro alla modella ha fatto rimanere male Soleil tanto che tra le due sembrerebbe essere improvvisamente calato il gelo.

Lo scontro durante la pubblicità

Già alcuni giorni fa tra le due era arrivato lo scontro a causa di una battuta fatta da Soleil in radio. Una battuta che non è per nulla piaciuta a Manila che ha dichiarato di esserci rimasta molto male. Ma è stato nel corso della puntata andata in onda lo scorso venerdì 28 gennaio 2022, e di preciso durante la pubblicità, che è arrivata la grossa lite. “Mani due balle mi hai fatto. Continui per una battuta, mi hai sfracassato le scatole. Non ne posso più, sei di una pesantezza unica. Vuoi fare tanto l’amichetta che pretende le scuse, quindi le tue scuse per quando mi hai ferita dove stanno? Sai soltanto fare la vittima. Quando è entrata Delia stavi solo con lei e non c’eri per me, mi hai delusa e io non te l’ho fatta pesare. Inutile parlare con te, perché non sbagli mai e non ammetti”. Sono state queste di preciso le parole espresse da Soleil che ha poi continuato “Se uno vuole chiarire chiarisce e tu non hai avuto minimamente l’interesse perché ti fa comodo, perché agisci di circostanza e questo ormai l’ho capito. Ormai è tutto più che chiaro. Falla con altri la vittima, che io non ci casco. Mi sono rotta, sono piena di te che rigiri le frittate”.

La risposta di Manila alle parole di Soleil

Manila Nazzaro però non è rimasta in silenzio, anzi al contrario ha subito replicato alle parole espresse dalla Sorge. L’ex Miss Italia ha fatto presente alla ragazza che neanche lei ha avuto la volontà di chiarire e ha poi precisato “Non è vero che agisco di circostanza, io mi schiero per le cose vere! Basta hai stancato. Io sbaglio eccome, ho sbagliato a valutare le persone… Ci sono rimasta male di alcune tue cose, stop. Sono rimasta ferita e lo dico. Tanto non ti si può toccare che scatti. Io guardo quello che faccio, piuttosto pensa a quello che fai tu”.