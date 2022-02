gf-vip-lo-scontro-tra-katia-ricciarelli-manila-e-miriana-con-l’addio-ad-alex-manda-tutti-in-crisi

Il Grande Fratello Vip, andato in onda lunedì 21 febbraio ha portato a galla alcuni screzi tra i coinquilini e ha smascherato molti Vip. Katia Ricciarelli non le manda di certo a dire.

Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo e Davide Silvestri in nomination. La soprano si appella al pubblico per uscire dalla casa. La diretta di lunedì sera è stata come sempre monopolizzata dal triangolo Belli – Soleil – Delia. L’attore ha dovuto lasciare la casa con una settimana di anticipo e senza ricevere il saluto di Soleil.

Scontro tra ex amiche: Katia e Manila è guerra aperta

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Dopo alcuni litigi e un progressivo allontanamento, le due vip hanno avuto un acceso confronto durante la puntata del 21 febbraio.

“Io do il cuore, ma quando sento di non essere apprezzata o di essere minimizzata non va bene”, inizia Manila, ma Katia replica in maniera dura: “Adesso facciamo la santificazione. Te ne sei andata perché mi sono avvicinata a Soleil”. “In questi mesi, ci siamo confortate a vicenda. Io so che non hai piacere a stare vicino a me”, continua Manila. Dopo una domanda di Alfonso Signorni, Katia rivela che l’amicizia con l’inquilina è ormai giunta al capolinea: “Non possiamo tornare a essere amiche, assolutamente no”.

Miriana Trevisan contro Katia Ricciarelli

Miriana Trevisan interviene per dare sostegno a Manila nella discussione e critica Katia per le sue parole e i suoi atteggiamenti: “L’altro giorno sentivo che dicevi che io sono una iena. Io non parlo mai male di te. Qui è tutto trasparente. Io sento le vostre cattiverie e mi difendo”.

“Tu la devi smettere con questa faccia da santarellina”, risponde Katia a Miriana e aggiunge, “Tu non hai una tua idea. Non mi va più di vedere queste facce. Non voglio le bugie, sono stanca delle falsità di questa casa”.

