gf-vip,-lorenzo-amoruso-una-furia-contro-manila-nazzaro:-“provo-solo-una-…”

Al Grande fratello vip sta accadendo qualcosa di inaspettato per una concorrente che al momento sembra essere all’oscuro di ciò che sta accadendo al di fuori della casa. Stiamo parlando di Manila Nazzaro, la gieffina che in queste settimane ha attraversato dei momenti difficili all’interno della casa per delle discussioni nate con alcuni coinquilini. Ebbene, sembra proprio che a parlare nei giorni scorsi sia stato Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila che ha pubblicato un post alquanto preoccupante. Di cosa si tratta?

Grande fratello vip, il compagno Lorenzo Amoruso pubblica dei post strani

Ebbene, sembra proprio che il compagno di Manila Nazzaro sulla base di quanto accaduto in questi giorni in casa, abbia voluto pubblicare un post che è sembrato davvero strano a tutti quelli che hanno avuto modo di leggerlo. Nello specifico, il compagno di Manila sembra abbia voluto annunciare una sorta di pausa di riflessione, per poter cercare di capire qualcosa su questa sua storia d’amore con l’ex Miss Italia. Sin da quando Manila ha iniziato questo percorso all’interno della casa, sembra che Lorenzo sia stato da sempre al suo fianco e non le abbia mai fatto mancare il suo sostegno. Adesso però le cose sembrano essere cambiate. Ma per quale motivo? Cosa è cambiato?

Il post del compagno di Manila e le dure parole contro la gieffina

“Il problema oggi è che si vive in un mondo al contrario dove più sei stronzo e più ottieni dove bontà ed altruismo vengono scambiati per falsità e i più furbi se ne approfittano, un mondo in cui la maleducazione è considerata la normalità e la gentilezza una debolezza, un mondo al contrario dove io non mi ci ritrovo più… provo solo una gran vergogna per quello che siamo diventati. Respect”. Questo quanto dichiarato da Lorenzo, in un post che ha pubblicato e che di certo non è stato gradito dai tanti followers e fan di Manila.

Ma cosa è accaduto tra i due?

In molti sostengono che queste parole siano rivolte alla sua compagna, visto anche quanto scritto nei giorni scorsi, per il fatto che Manila abbia deciso di schierarsi dalla parte di DeliaDuran voltando le spalle a SoleilSorge. «Mi sono innamorato di una donna forte, risoluta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere». Questo ancora il post che aveva diffuso nei giorni scorsi e che già aveva lasciato tutti completamente senza parole. Come è possibile che Lorenzo Amoruso abbia cambiato così idea sulla sua storia d’amore? Le sue parole sono sembrate abbastanza dure e anche molto forti.