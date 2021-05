gf-vip-lorenzo-riccardi-durissimo-sul-cast:-“io-a-casa,-in-tv-dei-cadaveri”

Lorenzo Riccardi, ex tronista e opinionista di Uomini e Donne, si è confessato a ruota libera nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più in onda su Radio Radio. Il giovane ha parlato della relazione con Claudia Dionigi, scelta proprio nel programma di Maria De Filippi. Era il 22 febbraio del 2019 quando i due si promettevano amore negli studi del dating show. Promessa che dura ancora oggi tanto che parlare di famiglia e matrimonio non è tabù, seppur la coppia sul tema preferisce andarci con i piedi di piombo. Spazio anche alla voce che vorrebbe Lorenzo come concorrente del Grande Fratello Vip. Riccardi, rispondendo sulla questione, ha ‘picchiato’ duro sul reality.

Sia Lorenzo sia Claudia, a detta dei numerosi fan che li seguono, hanno una peculiarità molto apprezzata: nonostante abbiano acquisito popolarità partecipando a Uomini e Donne sono rimasti umili. “Quando ci siamo scelti – ha spiegato Riccardi -, siamo entrati dentro la camera di hotel. E la prima cosa che ci siamo detti è ‘qualsiasi cosa accada dobbiamo sempre restare come siamo, cioè umili, bravi ragazzi, alla mano’”.

Da un po’ di tempo la coppia è di base a Milano. Nel capoluogo lombardo Lorenzo ha avviato una attività imprenditoriale, aprendo due negozi di abbigliamento. A breve ci sarà l’inaugurazione di un terzo store. Se tutto filerà liscio a livello finanziario, è probabile che si metterà su famiglia in un futuro non troppo lontano. “Se in futuro volessimo fare dei figli bisogna avere una certa stabilità lavorativa“, ha puntualizzato l’ex tronista

E il matrimonio? Sulla questione è intervenuta Claudia che ha fatto sapere che per ora non ha ancora ricevuto alcuna proposta. “Poi Lorenzo non è uno molto scontato quindi mi immagino che si inventi qualcosa di figo”, ha aggiunto, dicendo inoltre che se prima dei fiori d’arancio dovesse arrivare un figlio non ci sarebbe alcun problema.

A questo punto anche Riccardi è tornato sul tema ‘bebè’, mettendo però qualche freno. Nella fattispecie ha dichiarato che per ora ha intenzione di viaggiare e godersi i prossimi mesi con calma. Dopodiché inizierà a pensare all’eventualità di “cambiare pannolini” e di svegliarsi la “notte per addormentare il bambino”. Insomma, nel futuro immediatissimo un figlio non è nei piani, ma tra qualche mese chissà…

Spazio poi al Grande Fratello Vip. A settembre decollerà la sesta edizione. E c’è da scommettere che nei prossimi mesi, in riferimento ai rumors relativi al cast, spunterà il nome di Riccardi. Un copione che si è verificato anche nelle scorse edizioni anche se alla fine il telefono di Lorenzo non è mai squillato. E dunque nessuna trattativa è stata davvero intavolata. Proprio su tali voci, è intervenuto l’ex tronista, spendendo parole di fuoco sulle selezioni della produzione del reality show. “Il mio nome gira ogni anno, però chissà come mai prendono sempre i cadaveri mentre io resto sempre a casa!”, ha tuonato.

Infine ha riservato delle parole al miele per Andrea Cerioli, attualmente impegnato a L’Isola dei Famosi: “Una persona che io ho conosciuto benissimo, e penso che sia una delle persone più buone sulla faccia della terra, è Andrea. Davvero, è buono come il pane, un ragazzo per bene, educato… tifo per lui!”.