GF Vip, Lulù Selassié spiega perchè non segue più il padre di Manuel su Instagram: “Non mi …”

Lulù Selassié è stata una delle protagoniste della sesta edizione del GF Vip ed infatti nonostante siano già passate diverse settimane dalla fine del reality ecco che la giovane donna continua a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica. Nelle ultime ore si sta tanto parlando di un gesto social fatto dalla più giovane delle Principesse Selassié e che riguarda Franco Bortuzzo, padre del fidanzato Manuel. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lulù Selassié rivela quali sono i rapporti con il padre di Manuel

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello e si sono piaciuti molto. Dopo diverse settimane di alti e bassi i due hanno dato inizio alla loro relazione in modo serio e anche fuori dalla casa del GF Vip, e quindi lontani dalle telecamere, hanno continuato ad avere lo stesso rapporto. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi ecco che Lulù è tornata a parlare del suo rapporto con il fidanzato rivelando che tra di loro tutto procede nel migliore dei modi. Allo stesso tempo però ha fatto una rivelazione sul padre di Manuel e quindi su Franco Bortuzzo. Nello specifico Lulù ha raccontato di non essere riuscita ad instaurare un bel rapporto con il suocero. Ma, come mai?

Le parole espresse da Lulù sul rapporto con Franco Bortuzzo

“Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarmi ad una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere”. Queste nello specifico le parole espresse dalla più piccola delle sorelle Selassié che ha poi proseguito “Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Il pensiero di Franco Bortuzzo su Lulù

Lo stesso Franco Bortuzzo, papà di Manuel, nel corso dei mesi trascorsi dal figlio all’interno della casa più spiata d’Italia ha colto diverse volte l’occasione per esprimere il suo pensiero su Lulù e sulla sua relazione con Manuel. Ad esempio una volta ha rivelato “Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile“. E sempre nel corso dello stesso intervento l’uomo ha anche precisato “Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”.