Gf Vip, Lutto improvviso: Muore a soli 31 anni. “Arresto cardiaco nella notte, una tragedia”. Fan sotto choc

Una tragedia improvvisa che ha colpito un ex concorrente del GF Vip. Il fratello Michael è morto a soli 31 anni, i due erano legatissimi: cosa è accaduto. Un famoso ex concorrente del GF Vip e di Ballando con le Stelle ha reso noto il suo drammatico lutto: è morto suo fratello, scopriamo di chi si tratta e cosa è successo al giovane.

GF Vip, il tragico lutto dell’ex concorrente

In molti ricorderanno Fabio Basile, famoso judoka italiano che ha partecipato nel 2018 al GF Vip e a Ballando con le Stelle. Ha vinto l’oro alle Olimpiadi del 2016 nel judo e una medaglia negli Europei. Pochi giorni fa, l’ex concorrente del reality di Canale 5 ha dato l’annuncio di un triste episodio, suo fratello Michael Basile si è spento a soli 31 anni. A sapere per prima della tragica scomparsa dell’uomo è stata la mamma Tiziana che ha poi successivamente avvertito Fabio.

Venerdì scorso Michael non rispondeva più alle chiamate dei suoi familiari e i suoi cari si sono subito allarmati. Appena sono arrivati a casa di Michael lo hanno trovato senza vita il 19 novembre a Rosta, in provincia di Torino. Dai primi accertamenti sembrerebbe colpito da un arresto cardiaco, ma si sta procedendo per un’autopsia per maggior chiarezza.

Il forte legame con il fratello Michael

Una tragedia che ha scosso terribilmente Fabio, il quale era molto legato al suo Mike, che tutti ricordano come una persona di cuore. L’ex concorrente del Gf Vip ha annunciato al pubblico la triste notizia sui social, scrivendo: “Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene. Mi mancherai tanto”. I due fratelli si amavano alla follia, non solo per il loro legame di sangue, ma anche per la forte passione per il judo.

Michael rappresentava un punto di riferimento e d’ispirazione per il più piccolo, Fabio. Non ci sono parole per questa tragica scomparsa. Anche mamma Tiziana si è sfogata sui social dicendo: “Ciao Michael, eri così fragile… Anche da grande lo eri: duro fuori e tenero dentro.” Non è mancata la solidarietà da parte dei grandi volti dello sport come Fabio Fognini, Manuel Lombardo e Gabriele Detti e anche molti ex concorrenti del Gf Vip della stessa edizione di Fabio hanno espresso il loro cordoglio.

Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Gf Vip, Lutto improvviso: Muore a soli 31 anni. “Arresto cardiaco nella notte, una tragedia”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.