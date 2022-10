Grande Fratello vip, Sara Manfuso ha deciso di abbandonare la casa del Gf Vip. Oggi è accaduta una cosa mai successa nelle varie edizioni che si sono susseguite del programma condotto da Alfonso Signorini. La diretta che viene proposta tutti i giorni sui canali Mediaset, è stata bruscamente interrotta e non è stato possibile vedere quello che stava succedendo nella casa.

Al posto della diretta sono andate in onda alcune repliche sempre del GF Vip, ovvero immagini già viste. In sovrimpressione, poi è comparsa la seguente scritta: «Siamo in attesa di collegarci in diretta con la casa del Grande Fratello». Subito i social si sono scatenati e hanno pensato a una fuga proprio della Manfuso che aveva ribadito di non sentirsi rappresentata da quanto successo a Marco Bellavia e quindi di voler uscire.

Se durante la punta Alfonso Signorini aveva convinto Sara a restare, a quanto pare la notte ha portato consiglio e la concorrente è letteralmente fuggita dalla casa del Grande Fratello come ormai è stato confermato anche con un video che mostra l’uscita della Mancuso. Proprio per questo la regia avrebbe deciso di bloccare le immagini, per cercare di recuperare la concorrente, cosa che in realtà, infine non è avvenuta

Un grande Fratello questo che davvero ha dell’unico però in negativo, solo stamattina due vipponi, tra cui Luca Salatino, hanno iniziato la giornata piangendo. La questione Bellavia poi è stata gestita davvero male, non solo dagli inquilini ma anche dallo stesso Grande Fratello, che non ha saputo dare supporto psicologico all’uomo in evidente stato di depressione

GF Vip, mai successo prima. Diretta interrotta, concorrente fugge dalla casa. Cercano di bloccarlo ma senza riuscirci. Il video scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.