Gf Vip, Manuel lascia Lulù Selassie. “Ecco cosa ha fatto”. Esce fuori la verità, Fan distrutti

Pare si sia separata la coppia più chiacchierata del GF Vip, formata da Lulù Selassié e Manuele Bortuzzo: la scelta drastica del nuotatore sconvolge tutti i fan. Nell’ultima edizione del tanto amato programma si sono viste formarsi molte coppie, che pare ancora oggi siano unite più che mai. Come nel caso della bellissima vippona Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i quali hanno fatto letteralmente sognare tutto il pubblico da casa. Oltre a loro anche la coppia formata dalla Principessa e dal nuotatore, che però purtroppo pare ci sia stato un colpo di scena di cui sono vede protagonisti.

La principessa Lulù Selassié è sorella di Clarissa Selassié e Jessica Selassié, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Figlia di Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, la principessa il cui nome originale etiope è Yeshimebet con il significato preciso “Padrona del mondo”, con i suoi ripetuti interventi all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha conquistato tutta la curiosità e l’entusiasmo del pubblico.

Ad attirare maggiormente l’attenzione del pubblico però è stata proprio la relazione con il nuotatore Bortuzzo. Lui è il vincitore dell’oro nel 2015, ha vinto anche altre gare, attuando il miglior punteggio in assoluto, qualificandosi all’Europa Youth Olympic Festival. Negli anni si afferma perfino come il miglior nuotatore di sempre, nonostante le sue condizioni fisiche lo abbiano limitato. Ha lavorato anche per un docufilm incentrato sulla sua biografia incitato dal famosissimo attore Raul Bova, il quale ha partecipato ad una moltitudine di film di successo.

Blocca Lulù sui social, la scelta drastica adottata da Bortuzzo

Nelle ultime ore sta circolando sui social una notizia sconvolgente, la quale dice che l’ammirevole Bortuzzo abbia bloccato la bellissima principessa Lulù dal suo profilo Instagram. La drastica decisione ha sconvolto tutti i fan, successivamente infatti si sono prontamente domandati quale sia stato il motivo che l’abbia portato a prendere tale decisione. La coppia tanto amata torna quindi a far parlare di sé.

Ebbene, il gesto a compierlo pare sia stato il padre del nuotatore Franco Bertuzzo, il quale tiene riservatissima la sua vita lontano dai riflettori. Ha sempre tifato e incitato il figlio a dare sempre il meglio. Soprattutto dopo l’incidente che ha colpito il figlio per questo motivo infatti gli è sempre stato vicino. Il suo gesto ha portato tutti i fan a domandarsi quale fosse realmente la motivazione. Tutto è accaduto solo poche ore fa e, dal momento che il padre segue tuttora ogni concorrente del GF Vip, la situazione sembra alquanto strana. Non bisogna dimenticare però che già in passato la Principessa Lulù Selassié è stata fortemente criticata ed allontanata da Franco.

L’articolo Gf Vip, Manuel lascia Lulù Selassie. “Ecco cosa ha fatto”. Esce fuori la verità, Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.