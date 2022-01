gf-vip,-miriana-trevisan-nella-bufera:-“le-sante-stanno-in-paradiso-“

Lo scorso lunedì 3 gennaio 2022 è andata in onda su Canale 5 una particolare puntata del GF Vip nel corso della quale è stato possibile assistere a duri scontri tra i concorrenti. Una delle grandi protagoniste della puntata è stata Miriana Trevisan a proposito della quale Urtis sembrerebbe aver fatto delle particolari rivelazioni di cui si è parlato proprio in puntata. Nonostante il chirurgo abbia chiesto scusa alla Trevisan ecco che nelle ultime ore su quanto accaduto sembrerebbe essere intervenuto proprio l’ex della donna per confermare quanto detto dal chirurgo. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Miriana Trevisan protagonista della puntata del 3 gennaio 2022 del GF Vip

Una delle protagoniste assolute della puntata del 3 gennaio del GF Vip è stata Miriana Trevisan a proposito della quale Urtis sembrerebbe aver fatto delle particolari rivelazioni trovandosi poi a dover chiedere scusa per quanto affermato. Tutto è partito da una confessione fatta dal chirurgo all’amica Soleil Sorge alla quale, parlando della Trevisan, ha rivelato “Quando usciremo di qui ti racconterò tante cose, Perché io lei la conosco. Un mio amico le regalava scarpe e cose varie, per 20 – 30.000 euro”.

Le scuse di Giacomo Urtis a Miriana Trevisan

Nel corso della scorsa puntata del GF Vip Urtis si è subito scusato con la Trevisan rivelando di aver detto queste cose in un momento in cui pensava di essere fuori onda. “Faccio le mie scuse, non mi ero reso conto che eravamo in diretta… In ogni caso domani mi scuserò ancora per quello che è successo”, ha dichiarato il chirurgo mentre invece Alessandro Rosica, esperto di gossip, sarebbe intervenuto affermando “Urtis non può dirlo, ma io si, l’ex della Trevisan si chiama Vito Fiusco”.

Il post social

Secondo alcuni rumors quindi l’uomo misterioso di cui parlava Urtis sarebbe un imprenditore legato al settore della ristorazione il quale proprio nelle scorse ore sembrerebbe essere intervenuto tramite social per confermare quanto detto da Giacomo Urtis. L’uomo ha raccontato “Ciò che ha detto Giacomo è reale, anzi lo ringrazio perché lui ha detto solo la verità. Ovviamente erano miei regali per lei o perchè MI FACEVA CAPIRE ne avesse bisogno! Molti nella casa sia dentro che fuori sapevano di noi e della realtà dei fatti. Quindi 5 anni single non mi sembra la verità”. L’imprenditore ha voluto precisare di non parlare per gelosia ma solo per raccontare come stanno realmente le cose. E a proposito della veridicità delle sue parole ha concluso “Un esempio? Il suo social media è stato pagato da me prima di entrare nella casa. Ricordo che le sante stanno in paradiso”.