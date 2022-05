Gf vip, Nathaly Caldonazzo ci ricasca e “ruba” il marito di una famosissima. Ha lasciato la famiglia per lei. Ecco chi è

Reduce dal gf vip 6, Nathaly Caldonazzo è di nuovo al centro del gossip. La showgirl ha un nuovo amore il quale è stato già ampiamente criticato nonostante lei ancora non l’abbia esposto ai social o ai riflettori. Secondo indiscrezioni, si tratta del papà di un volto famoso del web e avrebbe lasciato la famiglia per stare con la sua nuova fiamma. Scopriamo di chi si tratta.

Nathaly Caldonazzo, attrice, showgirl, ballerina ed ex modella italiana, ha avuto pochi amori nella sua vita ma alcuni molto intensi. Lo sappiamo anche grazie ai suoi racconti avvenuti nella casa del Gf vip 6, dove, ancora una volta ha raccontato di se e dell’amore della sua vita: Massimo Troisi. I due hanno avuto un rapporto e un amore intenso e folle fino alla morte di lui avvenuta precocemente. La showgirl è stata l’unica donna a stargli vicino anche negli ultimi giorni di vita e avrebbe voluto continuare ancora a farlo se la malattia al cuore non avesse rapito Massimo.

Dopo molti anni Nathaly ha intrapreso una relazione, poi terminata, con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano dal quale ha avuto una figlia, Mia. Nel 2019 ha intrapreso il percorso di Temptation Island VIP, con l’allora fidanzato Andrea Ippoliti, dal quale ne è uscita single, affermando di non rinnegare la partecipazione al reality in quanto senza di esso non avrebbe scoperto chi aveva al suo fianco. I due, infatti, si sono lasciati in malo modo e anche al Gf la Caldonazzo ha avuto un confronto molto pungente con il suo ex. Addirittura, l’ex moglie di Ippoliti, in un’intervista al settimanale DiPiù, si era sfogata con una lunga lettera mentre lei si trovava ancora nel reality.

“Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me. Da lì in poi mio marito ha iniziato ad avere strani comportamenti: mandava spesso dei messaggi di nascosto, lo sentivo distante, fino a che uno dei miei figli ha visto per caso un messaggio sul suo cellulare, con scritto ‘Ti amo’, firmato ‘da Nathaly’. Ti definisci paladina delle donne, quando invece ti sei intromessa in un matrimonio con tre figli. Andrea ha le sue colpe, ma tu non hai fatto niente per evitarlo e dovresti scusarti con me.

Ora non nominare mai più nessuno della nostra famiglia. Perché il male che abbiamo ricevuto da te ci basta e avanza.” Dopo queste ulteriori parole, l’ex gieffina ha voluto voltare completamente pagina. Poche ore fa, il re e la regina del Gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno lanciato uno scoop sul nuovo amore di Nathaly. Si tratterebbe del padre di una ragazza famosa nel mondo del web, più precisamente di una tiktoker. Addirittura si dice che l’uomo avrebbe abbandonato la sua famiglia per vivere a pieno la sua nuova relazione.

Non si sta ancora con precisione chi sia la tiktoker ma sicuramente i due gossippari lo scopriranno a breve e ulteriori informazioni gireranno sul web. Può essere anche che la prima ad annunciarlo sarà la stessa Caldonazzo. Non ci resta che aspettare.

