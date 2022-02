Gf Vip, Notte di passione tra Barù e Jessica, lei si lancia: “Ho voglia di baciarti”, lui reagisce così. Fan in delirio

Al Gf Vip sta diventando sempre più interessante la presunta storia d’amore tra Jessica e Barù. Mentre Jessica Selassié aveva un’attrazione alchemica per Alessandro Basciano, Barù ha iniziato a stuzziacarla in maniera palese. La gieffina con il passare dei giorni ha dimenticato il bel Basciano e si è accorta di avere un interesse per il nobile toscano e i due insieme hanno fatto impazzire i fan, che li hanno soprannominati i Jerù.

Grattini, massaggi altruistici, coccole, risate e chiacchiere, Jessica e Barù sono inseparabili nella casa del GF Vip, ma ancora non è scattato il bacio. Fuori sono in migliaia i telespettatori che fanno il tifo per questa “coppia”, ma anche nella Casa di Cinecittà diversi concorrenti stanno spingendo Barù a lasciarsi andare. Lulù ha dato spesso consigli di seduzione alla sorella, mentre Soleil ha cercato in più occasioni di indagare per capire le reali intenzioni del suo amico.

Jessica si dichiara al suo Barù: “Ho voglia di baciarti”.

Ieri notte la Selassié ha raggiunto l’amico speciale in veranda e ha fatto una confessione davvero tenera. La giovane ha detto al coinquilino di aver voglia di baciarlo: “Comunque io ti volevo dire che anche se siamo amici io la voglia di baciarti ce l ho“. Il gieffino ha risposto con un vago: “E io ho tante voglie“. Adesso la principessa etiope si è esposta totalmente, quindi ora sta a Barù decidere cosa fare e se vorrà farlo davanti alle telecamere del Gf Vip.

Molte sono state le reazioni del web a sostegno della ragazza: “Devo dire che Jessica mi ha fatto un’immensa tenerezza con questa dichiarazione. Ormai è evidente che questa ragazza non sia solo più attratta da Barù, ma che per lui abbia iniziato a provare dei sentimenti. Speriamo non si faccia troppo male nel caso di un palo.Questi sono alcuni commenti dei fan del Gf Vip.

Purtroppo proprio nella giornata di ieri, Barù si è esposto sia con Soleil che con Miriana. Con entrambe ha dichiarato che fuori dal Gf Vip non potrebbe nascere alcuna storia con Jessica perchè lui non è l’uomo adatto a lei. “Lei è una brava ragazza, io sono molto peggio che qua dentro”, ha dichiarato il vippone. Però lo stesso si contraddice in continuazione, durante la serata in maschera infatti ha fatto una battuta molto esplicita rivolta a Miriana dicendo: “Ammazza come sei bella, se non fossi già innamorato…” Insomma Barù deciditi.

Jerù, la reazione dei fan della coppia alla dichiarazione di Jessica Selassié.