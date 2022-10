GF Vip oscura la diretta, Elenoire Ferruzzi lascia la casa urlando parolacce contro gli autori. Cos’è successo

Poco fa è saltata la diretta del Grande Fratello Vip e come sempre quando succede qualcosa di realmente interessante nella casa più spiata d’Italia, sugli schermi è apparso esclusivamente il logo del reality show. Adesso i telespettatori collegati al momento del ‘misfatto’ sono convinti che Elenoire Ferruzzi stia abbandonando il gioco. L’ultima volta che gli autori avevano preso questa drastica decisione, infatti, era stata Sara Manfuso ad uscire di sua spontanea volontà dalla porta rossa. E’ evidente che i momenti degli abbandoni dei coinquilini vengono mostrati esclusivamente durante le serate condotte da Alfonso Signorini.

Ma cosa è accaduto a Elenoire Ferruzzi e perché i fans del Grande Fratello Vip sono convinti che stia abbandonando la casa? Ultimamente abbiamo visto la donna molto interessata a Daniele Del Moro. Interessata al punto di esserne diventata morbosamente gelosa. Lei stessa ha ammesso durante la puntata di lunedì sera di non sopportare Nikita proprio perché si avvicina troppo al nuovo oggetto del suo amore. Nelle ultime ore, a quanto pare, il ragazzo le avrebbe dato finalmente un due di picche che avrebbe mandato su tutte le furie la donna, decisa a uscire dal gioco.

Non solo, sembra che Elenoire Ferruzzi abbia litigato anche con gli autori del Grande Fratello Vip. I telespettatori che erano connessi durante la diretta hanno ben sentito il ‘vaffanculo’ della donna urlato contro il confessionale, nonostante il suo microfono fosse stato spento. Probabilmente, lo staff del reality show è intervenuto per spiegare ancora alla concorrente che Daniele Del Moro non è interessato a lei. Ma abbiamo già imparato a capire che quando un nuovo uomo entra nel suo mirino, niente e nessuno può fermarla del rincorrere il suo obiettivo, anche in modi esagerati.

Era già successo con Luca, del quale Elenoire Ferruzzi affermava di essere follemente innamorata. A nulla valeva il fatto che il cuoco insisteva nel dire di amare esclusivamente la sua Soraya, che è anche andata a trovarlo per dargli la forza di andare avanti. Nulla, lei continuava imperterrita a inseguire questo sogno e questo amore impossibile. Probabilmente, a farla rinsavire, è stato l’arrivo di sua madre durante una puntata serale del Grande Fratello Vip. La donna ha messo la concorrente in faccia alla realtà e le ha chiesto di voltare pagina e di dimenticarlo definitivamente.

Elenoire Ferruzzi ha seguito il consiglio ma soltanto per spostare le sue attenzioni su Daniele Del Moro, per la felicità di Luca Salatino. Una situazione di disagio che stiamo osservando al Grande Fratello Vip. Da un lato c’è questa donna che si attacca disperatamente agli uomini e che ha un evidente bisogno non colmato di essere amata. Dall’altro lato ci sono questi uomini, che non riescono a farle capire con determinazione il loro disinteresse e che utilizzano nei suoi confronti una eccessiva premura, che con una persona nata donna magari non userebbero. A breve scopriremo se la concorrente ha lasciato la casa dopo questa nuova delusione.

GF Vip oscura la diretta, Elenoire Ferruzzi lascia la casa urlando parolacce contro gli autori. Cos’è successo scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

Vito Califano